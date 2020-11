Permanecen cerrados tianguis en la capital

El regidor Fernando Rocha Amaro, presidente de la Comisión de Actividades Económicas en Cabildo, señaló que en el decreto emitido luego de que Durango pasara a semáforo rojo epidemiológico, no se permite la instalación de tianguis en la entidad, sin embargo se dio la instalación del tianguis “Joyas” pues aún no se publicaba el acuerdo administrativo por parte del Municipio, por lo que después de esto se dio el diálogo con los diferentes líderes tianguistas para no instalarse.

“En este momento la verdad es que ellos ya no toleran más el no instalarse, fue una reunión complicada, difícil en la cual afortunadamente se logró con diálogo de ambas partes que aceptaran la no instalación a partir de ese día y hasta hoy que en estos momentos no existe ningún tianguis trabajando en el municipio, pero sí decirles que fue muy difícil puesto que ellos como dirigentes buscan el sustento no solamente de sus familias o algunos cuantos, sino que son bastantes ciudadanos los que trabajan y es el sustento del día a día para muchas familias a las que se les ha venido una situación muy difícil durante todo el año, y ahora con la no apertura más”, externó.

Consideró que ahorita es más importante el tema de la salud, “hablamos de la concientización, pero el llamado que hacen los médicos y expertos en este tema, desafortunadamente hace unos días vimos que fueron 30 defunciones y ese es el llamado que hacemos a la sociedad, por lo que estamos abiertos al diálogo y a escuchar a todos los sectores para que no se pueda dar un tema como el que sucedió con los dueños de gimnasios en la Unidad Administrativa, pero sí invitar a todos a seguir respetando las medidas sanitarias y poner de nuestra parte estos días que se ha solicitado”, finalizó.

