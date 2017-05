Permanente prevención de embarazo adolescente

Dados los factores de riesgo en el embarazo adolescente, la Secretaría de Salud en el Estado promueve la prevención en más de 20 mil adolescentes de 10 a 19 años de las cuatro jurisdicciones.

El Secretario de Salud en el Estado, César Franco Mariscal, destacó que entre los rezagos ante los embarazos en adolescentes se tiene como puntos primordiales la orientación callejera, curiosidad, presión social y el generar conductas de riesgo en torno a la sexualidad, convirtiéndolo en un problema de salud pública o un problema social.

Por tal motivo, se tiene el compromiso de trabajar con la población adolescente sobre la salud sexual y reproductiva, la sexualidad con libertad y responsabilidad, enfoque de género y derechos humanos, consultas de planificación familiar, usuarias activas de planificación familiar y anticoncepción pos-evento obstétrico.

Destacó que las medidas de prevención han dado resultados, si se considera que durante el año 2016 se detectaron 6 mil 957 jovencitas embarazadas por primera vez, a diferencia de este año, cuya suma es de 2 mil 26 nuevos casos; en cuanto a embarazos subsecuentes, en el 2016 se atendieron 15 mil 106 adolescentes, y en el 2017 se han atendido 3 mil 958 casos.

Respecto a las acciones, mencionó que se acude de manera directa a las escuelas secundarias y preparatorias para tocar los temas del cuidado de salud sexual y reproductiva, la disminución de embarazos no planeados, el uso adecuado del condón, la complicación de ser padres de familia a temprana edad, y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Además, se tiene la meta de llevar el mensaje de prevención a más de 20 mil adolescentes, ya sea con la presentación en teatros o planteles educativos con funciones matutinas y vespertinas tan sólo en la capital duranguense.

“La adolescencia es aquel periodo crítico del desarrollo humano, final de la niñez, inicio edad adulta y tensión particular de una etapa que se transita y no a la que se llega, por eso estamos enfocados en prevenir este fenómeno multicausal, de pobreza, bajas expectativas escolares y laborales, exponencial a riesgos, que genera daños a la salud y problemas sociales, sobre todo porque es importante orientar a los jovencitos para que no trunquen sus estudios, obtengan un buen trabajo, familias integradas, recibir educación sexual y acceso a servicios específicos”, concluyó.