Permitirá ley seca mantener calma el domingo: Regidor

El regidor del PRI Saúl Romero señaló que Durango no se encuentra preparado para quitar la veda etílica en el estado, esto dijo que es una medida que se tiene que hacer e implementar en todos los años en los que haya elecciones, pues asegura que en otras estados en donde han quitado esta ley corren el riesgo de que se lleve al desorden, pues asegura que con una sola persona que haga una falta ese día por consecuencia del alcohol quedará manchado el proceso, cosa que asegura será consecuencia por no alinearse a las reglas.

“Yo creo que esos estados que han quitado la veda etílica están en todo su derecho a quitarla, pero para ser honestos no creo que sea buena medida, con una sola persona que dañe el proceso por el alcohol sin duda manchará el proceso electoral, vaya, ya no será un saldo blanco por llamarlo de alguna manera. Esta medida es por algo, no por querer causar molestias a la sociedad”, señaló.

Dijo que Durango no está preparado para tomar este tipo de decisiones, ya que no son leyes que se apliquen para generar molestias, sino que llevan un propósito y planeación, una de las razones que sostuvo fue que la finalidad es para mantener el orden en las personas, ya que considera que no es lo mismo razonar y emitir el voto sobrio a hacerlo bajo las influencias del alcohol, cosa que seguramente se dará en los estados donde prescindieron de la ley seca. Afirmó que el ciudadano duranguense tiene un buen comportamiento y que sin ley o con ley, siempre respeta los procesos electorales.

“Los duranguenses somos gente comprometida, estoy seguro que sin esta ley de igual manera se tendría un proceso limpio, pero también sabemos que no es garantía de nada, es mejor que haya una regularización y que se tenga esta veda. No se trata de reprimir ni imponer, es salvaguardar la integridad del votante y de las personas que se encuentran en casillas, yo por eso considero que en Durango se debe de continuar con esta ley, obviamente se puede negociar con otros sectores para que se les permita la venta, como es el caso de los restaurantes, pero bueno, ese tema ya se tocará en elecciones futuras”, finalizó.