Persiste discriminación laboral hacia la mujer

Los casos de discriminación laboral hacia las mujeres que se encuentran embarazadas o que tienen hijos pequeños se siguen presentando en la entidad, antes de contratar algunos patrones piden examen médico para cerciorarse que no están embarazadas, algo que no debe suceder, indicó Martha Alicia Arreola, presidenta del Colegio de Abogadas para México y el Mundo.

Manifestó que no puede haber discriminación en el tema laboral a la mujer, porque se ha avanzado en el tema y ese tipo de situación es un retroceso, lo que se tiene que hacer ante ello es denunciar, “nadie debe quedarse callada ante una acción irregular”.

Señaló que si se dan cuenta que una persona está embarazada, al momento de contratación, o tienen alguna sospecha y se le solicita un examen para que puedan comprobarlo, es discriminación, algo que se ha hablado mucho, pero se sigue dando.

“Hace dos o tres días recibí a un grupo de mujeres, que por obviedad no puedo decir sus nombres, pero que efectivamente hablan de que se les discrimina, no solo si están embarazadas, sino es el hecho de que si tienen hijos menores o hijos chicos no se les quiere contratar, porque dicen que no tienen el tiempo suficiente, o van a faltar porque el hijo se enferma”, indicó.

“Los patrones deben tomar en cuenta que hay guarderías, y sabemos que hay lugares donde cuiden a los menores”.

Tanto en el gobierno, como en la iniciativa privada, señaló que se presentan por igual el número de casos, “aunque se ha hablado mucho del trato igual para las mujeres, en todos lados hay esa discriminación, pero en las dependencias de gobierno se da el acoso sexual, más que en la iniciativa privada”.

Detalló que algunos contratos no se obtienen si la muchacha no accede a ser generosa o agradable con la persona que la va a contratar, sin tomar en cuenta la capacidad que tiene. Pero cuando se vive el acoso pocas denuncian porque se presentan amenazas, solo 3 de cada 10 interponen demanda. El resto busca otro lugar para laborar, o en su defecto acceden a prestarse a la situación.

El pago menor en los trabajos señaló sigue siendo otra problemática en cuestión laboral que enfrentan las mujeres, realizando las mismas actividades que otro compañero del sexo masculino. Por lo que destacó que lo importante es asesorarse y acudir a las estancias correspondientes para saber qué hacer.