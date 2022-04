Persiste falta de agua en baños de autopista

Es necesario que se resuelva el problema que representa la falta de agua en los baños de las casetas de la autopista Durango-Mazatlán, pues se trata de una situación que se ha señalado durante mucho tiempo, sin encontrar una solución, señaló el secretario de Turismo en el estado, Eleazar Gamboa de la Parra.

Agregó el funcionario que mientras se presenta una mejoría en las condiciones en las que se encuentra la vía de comunicación, en lo que se refiere a los servicios sanitarios en las distintas casetas no sucede lo mismo, pues hasta el momento no se ha podido solucionar la situación que se presenta por la falta de agua en los baños, a pesar de que se ha hecho un llamado insistente a las autoridades correspondientes.

“Los baños no cuentan con agua, porque tiene que ir una pipa para abastecerlos, pero no se cuenta con este servicio porque no se ha contratado, etcétera, pues son muchas cosas que han pasado y que hemos hecho un llamado a la autoridad competente, a Capufe, inclusive a la Secretaría de Obras Públicas a nivel nacional, han apoyado los diputados federales en esta solicitud, para encontrar el problema de raíz para solucionar esto”, dijo textualmente el secretario.

Recordó que las soluciones que se han dado hasta el momento solamente han tenido carácter temporal, pues se cuenta con agua por algunas semanas y después se deja de prestar el servicio, se cierran los baños o no tienen agua y genera una mala imagen para Durango.

Dijo que se trata de una situación que se presenta desde hace dos años y medio, con una situación que no solamente afecta la imagen de Durango, sino también en el tema de higiene, pues “desafortunadamente vemos que a veces en las casetas donde están los baños, la gente tiene que darse la vuelta, atrás del baño, al cerro, lo cual no es higiénico ni seguro para las familias”, agregó Gamboa de la Parra, al insistir en el llamado para que se resuelva este problema que afecta la imagen, así como los temas de seguridad e higiene.

