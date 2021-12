Perú afirma que EE.UU “no planea acciones contra su Gobierno”

Lima, 8 dic (EFE).- Perú afirmó este martes haber recibido de parte de los Estados Unidos las seguridades de que no planea intervenir en el país para desestabilizar su orden democrático, luego de que el excandidato presidencial Hernando de Soto (derecha) diera a entender que Washington tomaría acciones ante su inestabilidad política.

El ministerio de Relaciones Exteriores peruano aseveró a través de Twitter haber recibido del Gobierno estadounidense “las seguridades que ese país no participa en ninguna actividad desestabilizadora del orden democrático en el Perú”.

La Cancillería agregó que, por lo contrario, el país norteamericano ha ratificado su apoyo al Gobierno del presidente Pedro Castillo “en sus esfuerzos por la preservación del Estado de derecho y la institucionalidad democrática”.

Estas afirmaciones llegan dos días después de que el economista Hernando De Soto, excandidato presidencial por Avanza País -uno de los más firmes opositores a Castillo-, dijera que los EE.UU “han entrado en guerra por menos razones” que las que se viven en Perú hoy en día.

Eso lo dijo tras explicar en televisión que había mantenido reuniones con políticos estadounidenses como parte de los viajes que está realizando al exterior en busca de apoyo internacional ante la inestable situación política del Perú.

En una entrevista con Willax TV, De Soto comentó que hace dos meses y medio comenzó una “gira a varios países” que lo llevó, entre otros, a estar en la Casa Blanca y con congresistas y senadores de ese país y aseguró que ya tiene citas previstas con dos jefes de Estado europeos.

“Al mismo tiempo me he ido a ver a los jefes de las distintas organizaciones internacionales que se ocupan del Perú para comenzar a organizar, ya que entre peruanos no nos estamos entendiendo, su ingreso para ver si esto es un gobierno legítimo o no”, añadió el economista en alusión al Ejecutivo de Castillo.

De Soto, y otros políticos de derecha y extrema derecha, derrotados en las elecciones presidenciales del pasado mes de junio, no terminan de reconocer el gobierno de Castillo, al que tildan de ilegítimo e inmoral.

Precisamente, este martes el Congreso peruano se negó a aceptar un pedido de destitución contra Castillo por “incapacidad moral permanente” impulsado por Avanza País, Renovación Popular (extrema derecha) y Fuerza Popular (fujimorismo).

De Soto, un reputado economista que siempre se vanaglorió de codearse con figuras de la política internacional, expresó también en su entrevista que el presidente Joe Biden, que reconoció a Castillo en cuanto se confirmó su triunfo electoral, podría cambiar de parecer ante lo que a su juicio pasa en Perú.

“Biden puede (decir) ‘mire, a mí los gobierno solamente blanquiñosos en América Latina me resultan sospechosos’, pero del momento que usted dice a Biden que se exprese de un gobierno constitucional, los Estados Unidos han entrado en guerra por menos razones”, dijo.

Ante el escándalo suscitado por estas declaraciones, el propio De Soto salió en sus redes sociales a negar que estuviera conspirando para una intervención en el país, afirmando que “solo la mente de un afiebrado comunista” podría imaginar tal cosa. EFE