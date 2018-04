Peruano que quemó a mujer en bus aceptó cargos y cumplirá prisión preventiva

Lima, 27 abr (EFE).- El peruano Carlos Javier Hualpa aceptó hoy los cargos por haber quemado a Eyvi Agreda, de 22 años, en un bus en Lima y un juzgado dictó nueve meses de prisión preventiva, mientras es procesado por tentativa de feminicidio y lesiones graves a otras nueve personas.

El agresor de 37 años dijo a la sala que acepta “todos los cargos que se me imputan, todo lo que se tenga que hacer que lo hagan, porque me lo merezco”.

Hualpa dijo que al momento de lanzar el combustible a la joven y prenderle fuego estaba “nublado” y que no quiso llegar al extremo de haberla dejado con 60 % del cuerpo quemado, pero el fiscal expuso que el hombre había planificado el ataque y que perseguía a Agreda desde varias semanas atrás, en venganza por haber rechazado sus pretenciones sentimentales.

“Lo que he hecho lo tengo que pagar. Incluso he recibido amenazas de que me quieren quemar en la cárcel, normal que lo hagan, me lo merezco”, añadió.

El fiscal Humberto Ruiz, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal del distrito limeño de Miraflores, denunció penalmente a Hualpa por el delito de intento agravado de feminicidio, cuya pena contempla oscila entre los 15 y 25 años de cárcel, dependiendo de los agravantes.

Asimismo, Ruiz acusó al agresor de los delitos de lesiones graves y peligro común en agravio del resto de pasajeros del autobús, pues algunos también sufrieron quemaduras.

Hualpa confesó ayer haber sido el autor de la agresión contra Eyvi Ágreda, quien se encuentra hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos con quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, el cuello, los brazos y el torso.

El agresor había negado inicialmente haber quemado a la joven, aunque reconoció que la había estado siguiendo después de conocerla en un trabajo temporal y de que ella se hubiese negado a mantener una relación sentimental.

La hermana de la víctima, Sandra Aguirre, advirtió hoy que el agresor solo reconoció su acción para intentar obtener la mínima pena posible al alegar que su intención era desfigurarla y no intentar matarla.

Aguirre pidió al resto de pasajeros que se encontraban en el autobús a que acudan a prestar su declaración y solicitó la colaboración de abogados penalistas para poder aplicar todo el peso de la ley contra ese “monstruo”.

La agresión ocurrió el martes por la tarde en una concurrida avenida de Miraflores, dentro de la capital peruana, cuando Hualpa roció combustible sobre la chica y le prendió fuego ante el asombro de los demás pasajeros, para después darse a la fuga, pero al día siguiente fue identificado y detenido. EFE