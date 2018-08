Pese a recortes hay avances en distintos renglones: Dorador

A pesar de los recortes presupuestales que se registraron en los últimos dos años y que afectaron no solamente a Durango, sino a otras entidades del país, se han realizado grandes esfuerzos para lograr avances en distintos renglones en este gobierno estatal, entre los cuales destaca el tema de seguridad pública, señaló el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán.

Al referirse a los resultados del actual gobierno estatal, plasmados en el segundo informe de gobierno que recibió el Congreso del Estado hace unos días, el legislador puntualizó que aunque debe aceptarse la crítica respecto al trabajo realizado por esta administración, sin importar de quien venga, a su juicio los gobiernos estatal y municipal han realizado un gran esfuerzo por sacar adelante compromisos durante el último tramo del Gobierno Federal del presidente Enrique Peña Nieto.

Manifestó que en ambos casos se ha trabajado con pocos recursos, con un presupuesto recortado, pese a lo cual tanto el gobernador del estado como el presidente municipal de la capital han logrado cosas importantes con mucho esfuerzo, entre las que destacó que Durango ya está en el renglón más importante en la disminución de diversos delitos del primer orden, lo cual ha contribuido al clima de seguridad que se tiene actualmente.

Añadió que ahora los recursos presupuestales se aplican a plenitud, además de que los municipios que tienen gobiernos de corrientes políticas distintas a la del gobernador del estado, han recibido un trato igualitario en todos aspectos, pues el mandatario constantemente los visita y les entrega apoyos, pues la voluntad de trabajar arduamente sigue en pie.

“Quizá no se noten los cambios como la gente quisiera tan rápido y de manera inmediata, pero les puedo decir que tenemos un gobernador trabajador, gestor y pacífico”, dijo textualmente el diputado Dorador, al recordar que el mandatario ya mandó los mensajes necesarios al titular ahora del Ejecutivo para los próximos 6 años, para que entienda que Durango necesita de la federación.

Manifestó que ya se reunió con el presidente electo, Andres Manuel López Obrador, ya se tendieron los puentes necesarios para que Durango tenga recursos, pues manifestó que no hay forma de que una entidad que vive de las participaciones federales tenga buenos resultados en todos los renglones, si no hay recurso de la federación y estos dos últimos años del presidente Peña Nieto que está por terminar, no han sido los mejores en el tema presupuestal.