Peter Burling:”Vinimos a buscar la Copa y ahora ya la llevamos a casa”

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- El patrón del ‘Emirates Team New Zealand, el campeón olímpico y mundial Peter Burling, visiblemente emocionado ha señalado, después de lograr la victoria en la 35ª Copa América que: “Estamos realmente impresionados. Vinimos aquí para luchar por la Copa América y, en este momento, estamos llevando la Copa de vuelta a casa, a Nueva Zelanda”.

Ha añadido: “Poder ganar ocho carreras en las Bermudas, delante de una gran multitud de nuestros aficionados ha sido algo increíble. Estamos felices de poder compartir este momento con ellos porque nos han impresionado con su apoyo”.

No ha ocultado que ha crecido viendo esta competición como un simple aficionado y para un neozelandés lleva a casa esta Copa es un sueño hecho realidad.

“Poder ganar este evento a una edad tan joven como la mía es una sensación irreal. Sin embargo, yo soy sólo una pequeña parte de un equipo compacto y es increíble poder recompensar el trabajo duro de los cientos de personas que nos han apoyado, no sólo aquí sino también de todos los que lo han hecho Nueva Zelanda”, ha concretado

También ha remarcado: “Hemos tenido que pasar por momentos muy difíciles para lograr esta victoria. Ha sido un camino muy difícil de superar a todos nuestros rivales anteriores y ahora al Oracle Team USA’ y eso habla del alto nivel crédito de todos los equipos que compitieron”.

“Creo que la razón principal de nuestra victoria fue por lo que pasó hace cuatro años. Este equipo ha pasado por algunos momentos muy difíciles desde San Francisco y poder recompensar a este equipo con la Copa América es la mejor sensación que se puede tener en un equipo tan increíble”, ha concluido el regatista neozelandés.

El australiano James Spithill, patrón del ‘Oracle Team USA’ era la otra cara de la moneda aunque antes de efectuar declaraciones ha indicado: “En nombre de la totalidad del ‘Oracle Team USA’ felicitamos al ‘Emirates Team New Zealand’ por el equipo increíble que ha sido. Ha estado por encima de todos los competidores de la 35ª Copa América y nos quitamos el sombrero ante ellos”.

“Navegaron mejor que nadie por y por esto han sido justos vencedores. En realidad nosotros no hemos asimilado aún del todo la derrota y se nos hace muy extraño mirar el trofeo,sabiendo que no lo vamos a llevar a nuestra casa”, ha añadido.

Ha concluido diciendo: “Mirando ahora hacia atrás hay gran cantidad de cosas que me hubiese gustado cambiar, pero creo que es demasiado pronto para decir lo que nos pudo haber ido mal”.

Grant Dalton, director general del ‘Emirates Team New Zealand, ha anunciado que el Royal New Zealand Yacht Squadron, club al que representa el equipo ha aceptado el desafió del Circolo della Vela Sicilia, que será el Challenger of Récord (primer desafiante) de la 36ª Copa América y estará representada por el ‘Luna Rossa’. Los dirigentes de ambos equipos elaborarán el reglamento de esa próxima edición en que la competición podría volver a ser entre monocascos, aunque Dalton no ha descartado mantener los espectaculares catamaranes ‘voladores’.

Aunque oficialmente no se ha anunciado Auckland será la sede de la 36ª Copa Américia en 2021. Si se mantienen los catamaranes, la regatas se disputarían en el interior del puerto frente al downtown’ de la ciudad. En caso de volver a monocascos, el campo de regatas estaría en el estrecho de Tamaki.

Se asegura que siete sindicatos están listos para acompañar al ‘Luna Rossa’, primer desafiante de la próxima edición. EFE