Pide Coparmex nuevas estrategias contra robos

Aumenta la incidencia en este delito, señala

Elier Flores Salas, presidente de Coparmex, declaró que debido a que las incidencias en robos son cada vez más marcadas, las autoridades deben cambiar las estrategias en cuestión de seguridad, así como las instituciones bancarias quienes deben hacer un trabajo de prevención y resguardo para los cuentahabientes.

Algo en lo que pide se enfoque principalmente la estrategia, es en el robo contra empresas, en cuestión bancaria dijo que no se debe dejar todo a la autoridad, pues estas instituciones también deben hacer una prevención. El que se reúnan con empresarios lo calificó como necesario para seguir conservando los empleos, que no se tengan daños y no tener que invertir más en seguridad.

Señaló que ha sido un año muy complicado económicamente, como para seguir invirtiendo en cuestiones de seguridad para los negocios, que además los delitos se están cometiendo sin importar si hay cámaras o aparatos de seguridad, o contratos con las empresas, pues ya saben cómo delinquir.

Respecto a los temas de corrupción y el panorama en Durango, mencionó que a nivel general México se encuentra en los últimos lugares de acuerdo a los índices de la OCDE, pues se ha ido para atrás, por eso como sociedad organizada han ido marcando pautas para exigir transparencia y rendición de cuentas.

Reconoció que el combate a la corrupción y la impunidad va a pasos lentos, por lo que no se pueden esperar resultados ni a corto ni a mediano plazo, sin embargo se debe iniciar el cambio. El buscar el diálogo con candidatos que se han querido transparentar, es parte de ese cambio de gestión y voluntad política.

La rendición de cuentas del recurso público es algo que se está impulsando también, y el presidente reportó que solo fueron 7 candidatos al senado los dispuestos a transparentar sus recursos, base sobre la cual la ciudadanía debe reflexionar su voto.

El que la sociedad esté informada sobre los problemas políticos y sociales, es algo que se va a reflejar en las urnas. Como empresarios están en acuerdo de permitir las salidas a las personas a emitir su voto el primero de julio, además de los incentivos a quién acuda a hacerlo con promociones.