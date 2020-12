Pide diputada aplicar multa a quien no use cubrebocas

*Ya fueron muchos llamados, pero las personas no entienden

Por: Martha Medina

Es necesario que la obligatoriedad para el uso de cubrebocas en la entidad venga acompañada por la aplicación de una sanción a quienes no apliquen esta medida, tal como se hace en otras entidades donde se les cobran hasta 8 mil pesos de multa, señaló la diputada María Elena González, al señalar que ya fueron muchos exhortos a la población para que cumpla esta disposición pero siguen sin hacer caso.

La legisladora puntualizó que se han hecho muchos llamados para atender estas medidas, pero parece que “la gente los ve como un llamado a misa, no hacen caso, siguen sin hacer conciencia, por eso creo que se tienen que aplicar medidas más drásticas, más duras, que se cobre una multa grande como se ha hecho en otros estados donde se les cobran hasta 8 mil pesos, en el caso de Chihuahua, de León”, dijo, al manifestar que se requieren disposiciones más duras porque la gente sigue sin obedecer.

“Todo indica que a muchas personas no les importa su salud y menos la de los demás, por eso es urgente que se apliquen medidas más drásticas, que sí se les cobre algo, de manera económica y que sea una cantidad fuerte”, agregó.

Explicó que aunque los legisladores de Morena dicen que no son las personas quienes deben pagar por no usar cubrebocas, que deben ser los comercios, porque el ciudadano común y corriente no tiene recursos para pagar si se le multa por esta causa, consideró que si una persona no es consciente, si no es capaz de cuidar su salud, entonces cómo hará conciencia sobre el uso del cubrebocas.

Consideró que es necesario que se actúe de manera más fuerte, de una forma en que los ciudadanos vean que se les afecta en la economía para que hagan caso, pues de lo contrario continuarán de la misma forma si no hay una consecuencia, lo cual va a provocar que los contagios vayan en aumento en la entidad, pues recordó que a pesar de las acciones que se han realizado no han bajado los casos de Covid-19 y ahora que ya inició el mes de diciembre esto aumentará.

Con respecto a las facultades que tienen los presidentes municipales para aplicar sanciones a quienes no usen cubrebocas, la diputada manifestó que hacer más conciencia es necesidad de todos y por eso la definición de sanciones de venir desde arriba, pues aunque desde el mes de abril se hacen exhortos para la aplicación de las medidas preventivas, se apela a la conciencia ciudadana, la realidad es que muchas personas no hacen caso, por eso las medidas deben aplicarse desde arriba, para lograr que los contagios se detengan.

