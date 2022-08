Pide diputada poner alto a judicialización de la política

La salida de Rosario Robles de la cárcel y la detención del exprocurador de justicia, Jesús Murillo Karam, son solo distractores, pues el fondo es un tema político y es una manera de sostener la mal llamada “verdad histórica”, señaló la diputada federal Yolanda de la Torre, quien pidió poner un alto a la judicialización de la política y que se actúe de esta manera en las venganzas.

Al referirse a la detención del exfuncionario federal, la legisladora consideró que se trata de un tema eminentemente político, para señalar la importancia de llegar a conocer la verdad, cuál es el fondo de todo, pues consideró que “es un tema político, en el fondo si analizan es una manera de sostener la mal llamada o denominada verdad histórica, y lo sabemos pero evidentemente es un tema político, disfrazado”, dijo, para pedir que se detenga la judicialización de la política, de que se tomen a lo jurisdiccional todas las venganzas políticas, que se usen como distractores.

“Conozco al licenciado Murillo Karam, es un gran legislador y seguramente las investigaciones nunca son perfectas, pero creo que, es mi posición personal, que es un gran distractor para los temas fundamentales del país, vivimos una inflación galopante, sigue sin haber medicinas, solo en este año hay 28 mil millones de pesos no ejercidos para vacunas de niños; del cuadro básico, un ejemplo pongo y esto pone en riesgo a la población infantil con sus vacunas, solo se ha vacunado al 27 por ciento de la población que tienen de cero a un año de edad, esto es muy grave”, señaló la diputada De la Torre, al recordar que aún no hay medicinas para el cáncer.

Añadió que la inflación es galopante en estos momentos, pues de los 24 productos de la canasta básica que se anunció que los iban a controlar, 17 subieron ya entre un 20 y 30 por ciento, mientras que los apoyos sociales no son suficientes para enfrentar esta situación, por lo cual aseveró que este es el verdadero tema que le preocupa al país.

Insistió en que se busca mantener la atención en asuntos políticos que se judicializan, para mantener distractores y no abordar los verdaderos problemas de México, como son la inflación, el número de asesinatos, como se ha observado en los últimos días en los que se vio una parte del país casi incendiada, en un tema preocupante porque el país está en una profunda inseguridad que no se ha resuelto, entre otros en los cuales no se tienen avances.

