Pide diputada reforzar la prevención de suicidios

Debido a que son muchos los factores que inciden en el tema del suicidio, es necesario reforzar su prevención también desde la educación y la atención a la salud mental, para que las personas que presentan algún riesgo, puedan recibir el tratamiento que requieran, señaló la diputada Gabriela Hernández López.

Al referirse a este tema, relacionado con la salud mental, la legisladora recordó que en el Congreso del estado, “hemos estado estudiando mucho la raíz del problema de la salud mental, hemos escuchando expertos de diferentes instituciones, también del colegio de profesionistas en salud mental, sabemos que es un tema multifactorial, transversal, que se debe dar desde la educación para así poder hacer una prevención de las enfermedades en este renglón”, dijo textualmente.

Agregó que hoy se tiene conocimiento de que una depresión, una ansiedad, un trastorno alimenticio, el alcoholismo, la drogadicción, son problemas emocionales que no se ha podido curar y provocan una crisis, de las cuales muchos adultos, jóvenes e incluso niños no han podido salir y desafortunadamente optan por terminar su dolor, “no es una alternativa, hay que decir sí a la vida, sí con todos sus retos, sí con todos sus asegunes y también con esta Ley de Salud Mental que sacamos adelante, estoy segura que podemos dar un segundo paso en la gestión de recursos para poder atender la salud mental”, puntualizó la diputada.

Recordó que se aprobó una reforma federal a través de la cual se establece que los hospitales generales tendrán que atender también el tema de la Salud Mental y que los hospitales siquiátricos deben tener especialistas, para señalar que se trata de una modificación importante pero que será difícil de aplicar de inmediato, pues recordó que en días pasados estuvo en el Hospital de Salud Mental de esta ciudad, donde pudo constatar esta situación.

“Si llega una persona que tuvo una crisis de ansiedad, que me enseñaron la foto y que se destruyó parte de su cara, entonces no se necesita solamente un siquiatra, sino también un cirujano, un doctor especialista en todo lo que es la cara, para poder tener una atención integral”, puntualizó la diputada Hernández, al pedir que las enfermedades de la mente no se vean como algo raro, ni que por ir al sicólogo porque hay locura, para insistir en que se tiene que cambiar esa cultura, para fomentar que la terapia no es costosa porque cada vez se tiene más en el sector salud, y segundo, que no es de locos, sino de todos los seres humanos, pues el cerebro es parte de cuerpo humano y hay que cuidarlo, al igual que la mente.

