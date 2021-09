Pide diputado aumentar precio base del frijol

Ante la gran diferencia que existe entre el precio de garantía que fija Segalmex para la comercialización del frijol y el costo que tiene el alimento en los anaqueles, es necesario que se haga un análisis y se incremente el precio piso para que beneficie a los productores, señaló el diputado David Ramos Zepeda.

Agregó que se espera que cuando esté lista la cosecha del frijol que se sembró en este ciclo agrícola, el valor del trabajo realizado por el agricultor sea bien recompensado, pues insistió en que no puede ser posible que Segalmex tenga un precio base de 14.50 pesos por kilogramo, y en los anaqueles para las familias el alimento esté en 40 pesos.

Esta diferencia, agregó el legislador, debe analizarse en la política de comercialización que se tiene actualmente en el país, para buscar la forma de que se apoye tanto al agricultor como al consumidor final, para que se tenga un precio justo en la venta del alimento.

El diputado manifestó que el tema del campo es complicado en estos momentos, no solo por los precios de los alimentos, sino también porque ha enfrentado dos años de intensa sequía, a lo cual se suma la desaparición del Seguro Catastrófico y ya no es posible tener esa certeza de recibir algún recurso económico, pues ahorita con los gastos que tienen los agricultores no cuentan con programas de apoyo para ellos.

“Si no fuera porque nuestros paisanos nos subsidian desde Estados Unidos al campo, estaríamos en un situación muy complicada, ahorita los gastos que se tienen son prácticas propias del periodo de cultivo de frijol, y se espera una política adecuada y congruente de Segalmex para que quite el precio piso de 14.50 y lo pueda elevar por lo menos a 20 pesos; no es posible que al agricultor se lo compren en 14.50 y en el anaquel para el consumidor esté casi en 40 pesos, debe ser un precio justo para el agricultor y también para el consumidor final.

Propuso que se haga un estudio sobre esta situación, de tal manera que se pueda determinar el precio del frijol, pues manifestó que no es posible que el país no sea autosuficiente en frijol y se importe en exceso este alimento que viene muy subsidiado de Estados Unidos y eso afecte a los agricultores.

