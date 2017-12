Pide diputado cambios en presupuesto de egresos

Es necesario que se hagan reasignaciones en el proyecto de presupuesto del gobierno estatal para el 2018, pues mientras hay rubros que tienen carácter estratégico a los cuales se les reducen los recursos, para otros se contemplan aumentos que no se justifican, señaló el diputado Rigoberto Quiñones.

Al referirse a la revisión que se realiza al paquete económico para el año entrante que presentó el Gobierno del Estado ante el Congreso local, el legislador puntualizó que después de hacer un análisis al interior de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, se encontraron aspectos que consideró necesario que se modifiquen, para lograr un presupuesto más equilibrado.

El legislador puntualizó que la propuesta que envió el mandatario estatal contempla una reducción de 135 millones de pesos en el presupuesto para obras de infraestructura, así como un recorte de 11 millones para gasto social, lo cual consideró preocupante por tratarse de temas que tienen especial importancia en la entidad y para los cuales se requieren mayores inversiones.

Puntualizó que en el caso del gasto para obras de infraestructura, plantear una disminución de 135 millones de pesos implica que se verán afectados proyectos para continuar con la construcción y reparación de carreteras, caminos y entronques en los municipios de la entidad, los cuales se encuentran en muy malas condiciones y afectan a los habitantes de comunidades que tienen que utilizarlos.

En el tema de los programas de carácter social, el diputado consideró lamentable que se plantee un recorte de 11 millones de pesos, pues los recursos que se asignaron para este rubro en el 2017 fueron insuficientes para dar atención a las necesidades de las personas que viven en condiciones de pobreza en la entidad.

Al mismo tiempo, subrayó que en contraste se plantean más recursos para el Poder Judicial y para el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, el primero como si no recibiera un presupuesto suficiente para atender sus gastos, por lo cual consideró que no se justifica este planteamiento, como tampoco existe razón para que el IEPC reciba 125 millones de pesos más para el año entrante, pues aunque hay un proceso electoral concurrente, la participación del Instituto en la elección de diputados locales no implica una erogación superior a la que se tuvo durante el 2016 cuando se eligió gobernador estatal, 39 Ayuntamientos y se renovó el Congreso local.

Apuntó que ante esta circunstancia, su postura como legislador del PT, es de no aprobar el presupuesto estatal para el 2018 si no se realizan ajustes para lograr un mayor equilibrio, pues consideró que no es posible que se aumenten los recursos al Poder Judicial y al IEPC, mientras hay tantos duranguenses que no pueden comer siquiera dos veces al día.