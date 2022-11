Pide diputado cárcel para quien violente a mujeres

Es necesario que se apliquen medidas para que no se presente la violencia contra las mujeres y una forma de lograrlo es que se lleve ante un juez y a la cárcel a quien cometa estos delitos, señaló el diputado Ricardo López Pescador, quien señaló que se espera que el caso más reciente no sea el inicio de una problemática mayor en la entidad.

El legislador y coordinador del grupo parlamentario del PRI planteó la necesidad de que se realicen acciones para frenar este problema, al recordar el caso más reciente, sobre el cual manifestó que la Fiscalía informó que se tienen avances en la investigación para identificar al presunto responsable.

Puntualizó que se espera que pronto sea puesto ante un juez para que determine si es o no responsable, pues consideró que lo más importante es que estos casos no se repliquen, que no se convierta en una situación complicada en Durango, por ese tipo de violencia contra las mujeres.

Agregó que la forma de terminar con los casos de violencia contra las mujeres, es llevar ante un juez y a la cárcel a quien cometa este delito, pues consideró que el momento de levantar la voz es “cuando sucede el primer caso deleznable como este, no esperemos a que haya más, se tiene que cortar de tajo la violencia contra las mujeres y la única forma es que no haya impunidad y que la autoridad cumpla con su cometido en este caso”, dijo textualmente.

Añadió que “hasta donde sabemos en el Congreso, se lleva un proceso de investigación claro hasta donde va y esperemos que en este caso, reitero, no sea el inicio de nada, simplemente sea aislado y se resuelva conforme a derecho”, señaló, para recordar que desafortunadamente en otros estados se han presentado situaciones en las cuales estos casos de violencia no llegan solos, sino que llevan varios, como es el caso del Estado de México, de Chihuahua en Ciudad Juárez, por lo cual insistió en que se espera que la agresión que terminó con la vida de una mujer no sea el inicio de algo que se tenga que lamentar.

Ante tal riesgo, hizo un llamado a la Fiscalía del Estado para que haga su trabajo y se castigue al responsable, de tal forma que sirva de ejemplo para que nadie se atreva a tocar a las mujeres.

