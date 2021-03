Pide diputado sanciones ejemplares por delitos electorales

Los delitos electorales que se cometan durante este proceso deben recibir sanciones ejemplares, para evitar que no solamente un alcalde, sino dependencias municipales y estatales se involucren en apoyo a distintos candidatos, como sucede actualmente, señaló el diputado Iván Gurrola.

Al ser cuestionado sobre la posible sanción que se aplicaría al presidente municipal de Durango, el legislador manifestó que hasta el momento no ha llegado la denuncia al Congreso del Estado, aunque puntualizó que es evidente que se cometió un delito electoral, para luego señalar que no solamente el alcalde incurrió en esta situación, pues aseveró que “todos sabemos que no solo el alcalde comete estos delitos, hay muchos funcionarios que ya están organizados ayudándoles en el proceso electoral”, para manifestar que hay directores municipales encargados de cada uno de los distritos, además de que hay secretarios de estado, encargados de los distritos electorales como padrinos, por lo cual consideró que todo lo que hacen es un delito electoral.

Apuntó que utilizan los programas estatales y municipales para tratar de crear redes que apoyen a sus candidaturas y evidentemente eso es un delito electoral, por eso consideró positivo que llegue la denuncia que se presentó contra el alcalde, “que pueda tener una sanción severa, incluso que pueda ser inhabilitado como funcionario público, que es una de las sanciones que se permiten, para que entiendan que se acabó el tiempo de utilizar el recurso publico para usar en los procesos electorales”, dijo.

Con respecto a la posibilidad de que se presenten denuncias por esta causa, el diputado Gurrola manifestó que en estos momentos se organiza el partido para tener las pruebas contundentes y suficientes de cada funcionario que comete una irregularidad, para aseverar que “tienen que entender los funcionarios públicos que meterse al proceso electoral es un delito y que está penado con cárcel y que se acabaron los tiempos donde nadie decía nada; en este momento se va a actuar con todo el peso de la ley y se va a buscar que los funcionarios, al funcionario que se le ocurra meter las manos al proceso electoral, termine en la cárcel”.

Añadió que se tiene información en el sentido de que en el tema electoral están metidos todas las secretarías de estado, pues cada secretario está encargado de un distrito como padrino político de un distrito electoral local, que los directores municipales están encargados de los distritos electorales en la capital y que todos preparan estrategia para utilizar recursos de los gobiernos estatal y municipal para favorecer a los candidatos de la alianza.

Ante esta situación dijo que es importante que la ciudadanía ayude a denunciar estos delitos de corrupción, pues por lo que se lucha es para que se acabe esta situación y eso no lo entienden.

