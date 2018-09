Pide FEUD que Návar García dé la cara

Ante la renuncia de Óscar Erasmo Návar a la Rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Federación de Estudiantes Universitarios tomó las instalaciones del Edificio Central sin permitir el acceso al personal; Favián Arrieta, presidente de la FEUD, exigió que el exrector dé la cara y cumpla ciertos puntos que se habían pedido.

Detalló que nunca se tuvo el apoyo por parte de Rectoría ya que como Federación no estuvieron sumisos o afines al rector como en las anteriores administraciones, al estar en esta situación y ser críticos de ciertas acciones no se les respaldó en programas o apoyos para los estudiantes.

De los señalamientos a las autoridades de la UJED está la cuestión de los Campos Virtuales, que no cuentan con las escrituras para poder ser legales en la universidad y se están programando semestres cero para la educación virtual, algo que considera es un negocio.

Tienen problemas con la credencial 5 en 1, o el apoyo para los estudiantes foráneos, entre otras problemáticas que no les han resuelto.

La Comisión Electoral, dice, ha desarrollado campañas dentro de las escuelas, mientras a ellos no les permiten ni siquiera dejar las convocatorias, en Gómez Palacio los directores no les permiten la entrada. En el cambio de Rectoría señaló que el porcentaje de participación estudiantil no se modificó, pedían se diera al 40 por ciento, pero solo cuentan con el 10 por ciento.

Sobre los concejales y los problemas que han tenido en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Odontología y Facultad de Contaduría y Administración, denuncia que en el caso de Odontología hay problemáticas, porque de ahí es el candidato que respalda Návar García para rector, se trata de Óscar Reyes Escalera.

Quieren dejar a la FEUD fuera de las elecciones, porque con el padrón electoral pueden meter a quien ellos quieran, espera que se haga un proceso electoral con transparencia, que salgan el mismo día y se informe a los estudiantes qué es lo que está pasando.

ENTRA RECTOR INTERINO

El secretario general de la UJED, Édgar Alan Arroyo, asumió el cargo como rector interino de la Máxima Casa de Estudios, luego que se diera a conocer de manera oficial un documento donde Návar García presentaba su renuncia al cargo con fecha del 31 de agosto, lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa donde estuvo presente el equipo de Administración central.

De acuerdo al artículo 38 de la Ley Orgánica de la UJED, el secretario general debe quedar como encargado del despacho de Rectoría. Alan Arroyo asumió esa responsabilidad y externó que seguirá consolidando la calidad educativa y que la marcha académica debe continuar.

Ante los señalamientos de la FEUD manifestó que ya se recibió un pliego petitorio, por lo que van a entablar un diálogo y hacer una negociación, pues tenderán puentes de comunicación para atender la situación, aunque reconoció que en el tema de recurso no hay suficiente presupuesto.

Sobre las razones que llevaron a Erasmo Návar a dejar el cargo, puntualizó que fueron motivos de carácter personal y desconoce qué proyectos pueda emprender.

En el caso del proceso electoral para la renovación de Rectoría, comentó que seguirá en marcha de acuerdo a lo establecido y espera un proceso en calma, donde se logre enaltecer el espíritu juarista.