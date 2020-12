Pide gobierno créditos para pago de aguinaldos

*También para que la UJED pueda cumplir estas obligaciones

Para este fin de año el Gobierno del Estado realiza un esfuerzo para enfrentar la situación económica que se presenta en estos momentos, pues ya se solicitaron créditos para poder cumplir los compromisos de carácter laboral, así como también para dar apoyo a la Universidad Juárez para que pueda cumplir con estas obligaciones, señaló el gobernador del estado, José Aispuro Torres.

Manifestó que en esta ocasión el Gobierno Estatal no contó con el apoyo de la Federación para poder resolver este problema, como se hacía año con año, pues recordó que durante mucho tiempo Durango recibió un apoyo para poder cerrar el ejercicio presupuestal, pues lo que aporta para la educación es mayor a lo que aportan otras entidades.

Sin embargo, en esta ocasión, ante la falta de apoyo se buscaron opciones para cumplir compromisos y también para apoyar a la Máxima Casa de Estudios, “pues sabemos de los esfuerzos que hacen para pagar próximamente el aguinaldo y, posteriormente, vamos a ver cómo ayudamos para que se pueda cubrir la quincena”, dijo textualmente el mandatario.

Con respecto a la preocupación que han expresado trabajadores de distintas áreas de la administración estatal, por un posible despido, el gobernador dijo que la situación financiera del estado es cada día más crítica porque hay menos ingresos, tanto los que aporta la Federación como los propios que se cobran de manera directa, todo ello a causa de la pandemia sanitaria.

Se trata de una situación que llevará a realizar una compactación mayor de la administración pública, para eliminar organismos descentralizados para hacer algunos ahorros, pero manifestó que no se planea despedir al personal, aunque no descartó que se den casos aislados, pero puntualizó que no se trata de una medida que se aplique de manera generalizada.

Con respecto al caso de la doctora Azucena Calvillo, reiteró que quedó totalmente cancelada la acusación que se había formulado en su contra, en aras de mantener la paz social, para luego invitar a la sociedad en general a que mantenga el cuidado en su salud, a que se mantenga el apoyo al personal médico, a las enfermeras, a las doctoras, a los doctores, porque “solo si nos cuidamos vamos a tener la oportunidad de que ellos puedan realizar su trabajo de menor manera”.

Recordó que viene una etapa en la que existe la costumbre de la convivencia familiar, con amistades, para señalar que es momento de hacer un alto en el camino y que lo mas importante es seguir contando con todos los integrantes de las familias y evitar que se junten muchas personas en un domicilio, lo cual aumenta el riesgo de contagios de COVID.

Cuando se le preguntó por la situación de la Fiscal del Estado dijo que ahorita lo que importa es seguir apoyando al personal de salud, pues la ciudadanía es lo que quiere.

