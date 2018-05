Pide ITD a candidatos apoyos para becas e infraestructura

David Emmanuel Reyes, presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de Durango, manifestó que se hará una invitación a todos los candidatos a diputados local, federal y senadores para que firmen un convenio compromiso con los estudiantes y puedan aportar 6 millones de pesos, pues señala que los laboratorios se encuentran en mal estado.

Dijo que se invitará a los candidatos a que acudan al ITD el próximo 4 de junio, para que firmen un convenio de compromiso con la comunidad técnica, y entre otros compromisos se les pedirán 6 millones, de los cuales 4 serán para fortalecimiento de laboratorios, 1 millón para las actividades deportivas, culturales y académicas.

Otro millón para brindar becas a los estudiantes, reconociendo que el 40 por ciento de los alumnos proviene de otros municipios y diferentes localidades.

La institución está próxima a cumplir 70 años, pero el presidente señaló que no es su extensión lo que hace grande a la escuela, sino todo lo que se ha logrado por los egresados con su trabajo y las investigaciones.

Sin embargó, indico que la mayor parte de los laboratorios de las especialidades son los mismos con los que inició la institución, por lo que a sus 70 años presenta un gran rezago.

“Candidato que no se presente quiero decirles de frente que la comunidad técnica se los va a comer, porque eso va a representar que no quieren un compromiso con los estudiantes, que no quieren tener un compromiso con la máxima casa de estudios técnica, y mucho menos con el municipio de Durango y el estado”, advirtió.

El dirigente estudiantil comentó que se ha observado a algunos diputados federales y diputados locales que tal vez no saben cuál es su función, pues realizan promesas que no les competen. Estarán vigilantes en la pelea del presupuesto 2019, para que quienes lleguen al Congreso cumplan con lo que van a firmar.