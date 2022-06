Pide LEBO revisar estrategia de seguridad

Es necesario revisar la estructura de seguridad del Gobierno Federal en el país y la estrategia que sigue, pues el incremento en la violencia es alarmante, el mes de mayo fue el más violento en los últimos 20 años, señaló el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, quien señaló que los resultados corresponden a las cifras oficiales en se tienen en este renglón.

El legislador e integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, se refirió al pronunciamiento que sobre esta situación presentó durante la sesión de la Comisión Permanente, al expresar preocupación por la circunstancia que se presenta actualmente en el país, pues recordó que van los homicidios al alza en el país, con cerca de 100 que se presentan por día, de acuerdo a datos del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que los delitos denunciados son cada vez mayores, aunque muchos no llegan hasta las autoridades.

Apuntó que este comportamiento no se presenta solamente en el caso de homicidios, sino también en robo de vehículos, violaciones, narcomenudeo, violencia familiar “todos los indicadores dicen que de 2018 en adelante ha escalado la violencia; en el caso particular de los homicidios, estamos teniendo más de 10 mil en lo que va del año, muchos más que en todo el sexenio anterior, más que durante la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón”, dijo textualmente el diputado Benítez.

Ante tal situación, el presidente de la República se niega a que se revise la estrategia, señaló Benítez Ojeda, al indicar que aunque es necesario atacar las causas de la violencia, ello no impide que la situación se contrarreste con estrategias eficaces el crimen, la delincuencia, para indicar que también habrá que ver las cifras de junio, por la muerte de los dos sacerdotes jesuitas “que ha conmovido al mundo y ha puesto a México en los ojos de todo el planeta”, dijo el legislador.

Aseveró que existe una complicidad del Gobierno Federal con la delincuencia, “hay un pacto de impunidad cuando menos con uno de los cárteles; qué curioso que incluso electoralmente, si se fijan, los 5 municipios de la región de las Quebradas de nuestro estado, hayan sido ganados solamente en aquella región, Tamazula, Topia, Canelas, Otáez, San Dimas, por Morena, el partido del gobierno que protege a los delincuentes, que pacta con la delincuencia y que dice que no hay que hacer nada, que es normal y que no hay que alterarnos, que no sucede nada aunque el turismo se ausente, las inversiones no lleguen y México incluso en Estados Unidos y en el mundo sea colocado como uno de los países más violentos en el mundo, que se recomienda que no vengan, que no visiten a nuestro país”, dijo, para finalizar con las palabras de un sacerdote jesuita, “los abrazos ya no nos alcanzan para detener tanto balazo”.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp