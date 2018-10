Pide PC no generar pánico por huracán

Israel Solano Mejía, director de Protección Civil en la capital, indicó que se ha estado desinformando y generando pánico en la población con el tema del huracán “Willa”.

Pese a que la lluvia no ha cesado detalló que las condiciones climatológicas no cambiarán mucho cuando toque tierra, ya que solo se tendrán días nublados y lloviznas de poca intensidad.

Sin embargo, la única preocupación son las estructuras que puedan colapsar debido al alto almacenaje de agua y humedad. Son cinco casas las que se tienen acordonadas y en las que asegura trabajaron en conjunción con inspectores municipales.

“Consideramos que si estamos prevenidos estas lluvias no pasen a mayores. Les pido por favor que no se difunda información errónea, que se citen fuentes oficiales y no caer en pánico porque hay mucha desinformación. Hemos tratado de trabajar en el área informativa para que no se genere miedo a la sociedad en esta situación del huracán, todavía no ha tocado tierra, va a estar nublado con lloviznas, pero sin riesgo de inundación”, mencionó.

Hasta el momento lo que está preocupando son los posibles derrumbes de casas, las cuales son observadas y acordonadas, pues presentan en su mayoría daños en vigas, azoteas y en su infraestructura en general. Estas viviendas se encuentran principalmente en zona centro y son cinco las que presentan un mayor peligro.

En zonas catalogadas de riesgo y donde hay asentamientos irregulares, explicó que se están haciendo recorridos para checar los niveles del agua y posibles derrumbes, así como también la limpieza de drenajes y desazolves por parte de Servicios Públicos.

Mencionó que en estos lugares es muy común la práctica de acumular chatarra, lo cual puede causar algún brote de enfermedades o mosquitos que desencadene en una emergencia de sanidad.

“En la Presa del Hielo por el momento no tenemos ningún riesgo, pero estaremos implementando cuadrillas de vigilancia constante si hay derrumbes o crecimiento en el nivel de agua. Invitamos a las personas a que no acumulen llantas, que no tengan botes o artículos que puedan generar moscos o algún foco de infección”, finalizó.