Pide PRD sancionar a taxis piratas

El secretario general del PRD, Miguel Ángel Lazalde Ramos, fue enérgico al decir que no es nueva la existencia de taxis piratas en el estado y es un problema que las autoridades aún no han podido erradicar, sin embargo, exhortó a la Subsecretaría de Movilidad y Transporte para que realice operativos constantes y sancione a dichos choferes, ya que ante la pandemia que se vive están dañando la economía de los formales que están acatando las medidas de seguridad.

En días pasado Raúl Medina Samaniego, dirigente del Sindicato de Alianza, señaló que la Subdirección de Transportes no estaba realizando su trabajo de la manera correcta, ya que mientras a choferes y trabajadores formales los multaban por cualquier cosa, a los piratas ni siquiera los volteaban a ver y realmente eran los que se estaban viendo beneficiados con las medidas tomadas por las autoridades del “hoy no circula”.

A lo que Miguel Ángel Lazalde dijo que la existencia de los taxis piratas ellos siempre lo han señalado y evidenciado, ya que no son ni cinco ni diez, sino cientos de ellos, los cuales además de no brindar una seguridad y certeza a la ciudadanía al momento de transportarse, también les quitan el sustento a las personas que sí cuentan con una concesión para poder desarrollar este servicio.

Reiteró que actualmente se vive una situación difícil con los taxistas, derivado de las medidas que se han implementado por parte del Gobierno Estatal, con el objetivo de frenar la propagación del Covid-19, disminuyendo la movilidad de la población, algo que, reconoció, por el compromiso que tienen, pero recalcó que la ley debe ser pareja.

“El ‘hoy no circula’ ha mermado la economía de los taxistas, porque trabajan un día sí y uno no, pero también los que están haciendo su agosto son los taxistas piratas, ya que a ellos no los voltean a ver y mientras a los demás los sancionan, ellos siguen ganando”, dijo.

Por lo que hizo un llamado a la Subsecretaría de Movilidad para que realice operativos no solo diurnos, sino por más tiempo, ya que cuando los piratas saben que los operativos ya fueron suspendidos aprovechan para salir a trabajar y acaparan el ingreso de los otros.

“La dirección debe ampliar los operativos y ser más estrictos, deben trabajar por frenar este problema y garantizar la seguridad a todos, es necesario ser parejos y apoyarnos para salir adelante”, concluyó.

