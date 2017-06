Pide protección del gobierno periodista perseguido en Gómez Palacio

Aispuro ofrece proteger su integridad…

El periodista lagunero Juan Monreal López pidió la protección del Gobierno del Estado ante la persecución de que es objeto en Gómez Palacio por orden de la alcaldesa Leticia Herrera Ale.

Me están persiguiendo por todas las vías, aun cuando mi trayectoria es intachable, y está ahí para cualquier prueba, le dijo Monreal al mandatario, teniendo como testigo al periodista Álvaro Delgado.

“Tengo miedo, señor gobernador, me están persiguiendo de manera criminal y no sé si entre los propósitos esté mi muerte física, pero por todo lo demás me están presionando hasta llevarme a un infierno…”, añadió.

Monreal López dirige la revista Demócrata; Norte de México, en la que ha publicado una serie de datos y sospechas sobre la familia de la alcaldesa Herrera Ale y, por eso, se ha enderezado una persecución en la que le están cerrando todos los caminos para seguir su tarea informativa.

Antes de hablar el periodista con el gobernador José Aispuro en la sala Rosaura Revueltas, donde se sirvió el desayuno por el Día de la Libertad de Expresión, dos personas llegaron y extendieron una manta en la que denunciaron la persecución.

Trató el tema directamente con el mandatario, teniendo como testigo al reportero investigador de Proceso Álvaro Delgado, a lo que el gobernador le pidió sentarse a tratar el tema inmediatamente terminado el desayuno para ver la estrategia a seguir para su seguridad, ante cualquier cosa.

Tengo miedo, le dijo Monreal a Aispuro, sé de lo que me puede pasar a mí, pero mi temor es de que lo que me pase a mí le pueda pasar a más gente en Gómez Palacio, a mi familia, a mis vecinos, nada más por hacer uso de una de nuestras libertades, como es la de expresarnos.

Antes, otro periodista, Gustavo Américo Oteo, también lagunero, denunció haber sido víctima de despiadada golpiza en calles de Gómez Palacio, y la policía no ha hecho absolutamente nada.