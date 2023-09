Pide regidor que operativos de seguridad sean permanentes

Los operativos de seguridad en las instituciones bancarias deben ser permanentes, deben contar con vigilancia permanente por un tiempo razonable mientras la violencia en el país aminora poco a poco, señaló el regidor Jorge Silverio Álvarez, quien reconoció que desde las fiestas de la ciudad se incrementaron algunos delitos como los robos en esta ciudad.

Al referirse a los incidentes que se han presentado en instituciones bancarias en las últimas semanas, el regidor por Morena puntualizó que se trata de casos en los que afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, aunque hubo disparos.

Con respecto a operativos especiales, consideró que no deberían existir de esta forma, sino que deberían ser acciones permanentes, “ya no verlos como operativos, los bancos deben estar vigilados de forma permanente, no de manera aislada, al menos por un tiempo razonable mientras la violencia en el país va aminorando poco a poco, como lo demuestran las estadísticas”, dijo.

Al mismo tiempo, recordó que en el caso de otros delitos, como asaltos o robos, se registró un incremento desde que se realizaron las fiestas para conmemorar la fundación de la ciudad, aunque manifestó que no tiene un porcentaje específico, pero sí se tiene la certeza que desde entonces se incrementaron los delitos mencionados anteriormente.

También se presenta un comportamiento similar en lo que se refiere a los accidentes de tránsito, que también se incrementaron y muchos han tenido consecuencias fatales, por lo que consideró necesario ver lo que falla y realizar acciones para corregirlo.

Esto se hará, agregó, durante la próxima sesión de la mesa de seguridad pública, que se llevará a cabo en el transcurso de la siguiente semana, en la cual se verán las acciones que se van a realizar para atender la situación que se presenta en estos momentos, mismas que se darán a conocer en unos días más.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp