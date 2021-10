Pide regidora entregar participaciones pendientes al Municipio

La regidora Cynthia Montserrat Hernández manifestó que es necesario y urgente que el Estado entregue las participaciones pendientes al Municipio, cifra que supera los 500 millones de pesos y desde que comenzó esta administración aún no se han pagado.

Ante el tema, dijo que urge el recurso debido a que el Ayuntamiento tiene que hacer pagos a proveedores, bienes, servicios y otros rubros necesarios para que den resultados positivos.

La regidora señaló que, pese a que el Gobierno Federal paga con puntualidad, el Estado y el Municipio no trabajan en equipo para saldar este tipo de deudas.

“Es una lástima que sean más de 500 millones de pesos los que no se han entregado, por lo cual hacemos un llamado tanto al Presidente como al Gobierno del Estado, porque yo creo que es necesario que esas participaciones entren inmediatamente al Municipio porque se está batallando para hacer tanto pago a proveedores como en otros rubros”, expuso.

“Sabemos que las participaciones llegan puntualmente al Estado, que no se estén repartiendo es un problema porque es el mismo partido y nos damos cuenta que no hay una sinergia con el Municipio, no sabemos si es falta de comunicación o el Presidente Municipal no está tomando el interés debido para que estas participaciones se entreguen, en otros municipios se han estado entregando aunque también se les debe, pero menos que las cantidades que se adeudan a la ciudad”, agrególa regidora.

Para finalizar, cuestionó dónde está el recurso que se le debe al Ayuntamiento e hizo referencia a que sería totalmente negligente usar este presupuesto en temas de campaña.

