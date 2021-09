Pide regidora sanción por burlas y publicaciones de maestra

Luego de que se diera una polémica en redes sociales debido a las publicaciones de una maestra que se burlaba de su único alumno que volvió al aula, la regidora Rosa María Ascencio Orrante manifestó que se debe investigar y actuar en contra de la maestra, ya que debido a estas acciones se está opacando todo el trabajado que están haciendo los docentes y autoridades educativas para este regreso a clases.

“Yo creo que eso que hizo la maestra de publicar en sus redes sociales ese tipo de comentarios es muy desagradable, sobre todo en este momento en que todo el magisterio, autoridades educativas y padres de familia están haciendo un gran esfuerzo para lograr convencerse de llevar a sus niños a la escuela y un comentario viniendo de una persona que está inmersa en el magisterio fue un error muy fuerte de su parte, ya que tenemos que ser muy mesurados en ese tipo de declaraciones y más en redes sociales”, consideró.

“Primero la foto que subió con el niño, si salía la cara no está permitido ya que no se puede publicar sin la autorización de los padres de familia, segundo, el comentario que está anexo con la fotografía de una funeraria no se debió haber hecho”, agregó.

“Lo siguiente es que las autoridades educativas den un informe oficial, si realmente pasó o qué dijo, ya que se conoce el nombre de la maestra e incluso su cara, tienen que hablar con ella ya que es un sistema público y son maestras que ya cuentan con su plaza, es decir, no se puede correr a las personas pero sí tienen diferentes métodos, primero un levantamiento de hechos, un exhorto para que esto no vuelva a suceder y después un acta administrativa que puede conllevar la suspensión por algunos días o incluso suspender su sueldo por determinado tiempo”, finalizó la regidora.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp