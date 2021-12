Pide SSD cancelar eventos navideños

*Para prevenir que se disparen contagios por ómicron

Por: Andrei Maldonado/David Favela

Para el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, lo más recomendable ante la inminente llegada de la variante ómicron al estado sería la cancelación de los eventos masivos alusivos a la temporada navideña, por lo que la SSD solicitará esta suspensión.

Señaló que, pese a que aún no hay casos de la variante ómicron en Durango, es necesario estar alertas, pues si bien esta cepa no será una catástrofe, tampoco será un “catarrito”, por lo que sería lo más recomendable suspender estos eventos como parte de las restricciones del semáforo amarillo.

Manifestó que será uno de los principales temas a tratarse en la reunión del Consejo de Salud, en el cual se analizarán las medidas que, de momento, solo contemplan la reducción de aforos; “si no se pueden cancelar todos, por lo menos que sean con menos aforo y en espacios abiertos”.

Destacó que, de momento, el 30 por ciento de las hospitalizaciones que se han registrado en las últimas semanas son de personas vacunadas, aunque muy pocas son de carácter grave, de ahí a que la noticia de una tercera dosis es bien recibida, pues se aplicaría a la población más vulnerable.

Compartió que el Hospital General 450 es el que presenta mayor índice de ocupación en la capital con 60 por ciento, por 40 por ciento del IMSS y el ISSSTE, mientras que en La Laguna se está casi al 100 por ciento en todos los nosocomios, esto debido al gran índice de movilidad que ahí se tiene.

González Romero agregó que la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 será únicamente para adultos mayores y personas con comorbilidades, y el esquema por el cual se estará aplicando será determinado por las autoridades de salud federales, mismas que estiman se inicie antes del cierre del año.

Eventos navideños no afectarán contagios: Salum

Por su parte el alcalde Jorge Salum manifestó que a pesar del retroceso en el semáforo epidemiológico a color amarillo no se cancelarán los eventos masivos programados para las celebraciones decembrinas, agregó que el encendido de alumbrado navideño tuvo gran afluencia de personas y no fue necesario suspenderlo o tener medidas extras ya que el domingo aún no se aplicaba este cambio.

Señaló que esta es una responsabilidad que debe quedar en manos de la sociedad y que sea la gente quien tenga las precauciones, ya que pese a las restricciones que se hagan por parte de la autoridad pueden no ser respetadas.

“Es muy importante poner la responsabilidad en manos de la sociedad, es decir, que sea la propia gente la que tenga las precauciones para cuidarse ellos mismos y a los demás, el semáforo entra en vigor a partir de hoy o en algunos días más, el día de ayer (domingo) aún no estaba vigente, en un rato más tendremos la reunión de la Mesa de Seguridad en Salud donde se tomarán las determinaciones, ya que el Municipio solo ejecuta lo que se diga en este comité”, externó.

Comentó que este mes es de gran movilidad por las fiestas decembrinas y las visitas que seguramente se tendrán este año de paisanos, “trataremos de influir en lo posible, pero al final de cuentas está en la sociedad el acatar las medidas. Si la Mesa de Seguridad considera que es necesario suspender algunas actividades así lo haremos, en tanto no”, finalizó.

