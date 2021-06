Pide SSD quedarse en casa por tercera ola Covid

*Exhorta a no salir a otros estados y evitar movilidad innecesaria

Por: Andrei Maldonado

La inminente llegada de una tercera ola de contagios de Covid-19 ha alertado a las autoridades, las cuales piden no solo evitar viajar a otros estados, sino incluso quedarse en casa durante el periodo vacacional, informó Sergio González Romero, titular de la Secretaría de Salud.

Luego de la declaración vertida por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, acerca de que se debería evitar viajar a Mazatlán por el alto índice de casos presentados en Sinaloa, el funcionario estatal consideró que no solo los viajes se deben evitar, sino cualquier exposición innecesaria.

Destacó que, pese a que Durango mantiene cifras bajas en cuanto a casos positivos y ocupación de camas hospitalarias, se ha detectado a personas que viajaron a otros estados o que incluso llegaron del extranjero dando positivo a las pruebas, por lo que ahora se está procediendo a dar seguimiento a sus familiares.

Y es que el mayor temor ahora es que la variante Delta del Covid-19 llegue a Durango, ya que esta no es detectable por medio de la temperatura ni presenta muchos de los síntomas que se tienen con el Covid; “hasta que se presenta el cuadro de neumonía es que se está detectando la variante”, dijo.

González Romero manifestó que de momento no hay casos de esta variante en Durango y el objetivo es que se siga con cero incidencias; “la recomendación es a no bajar la guardia. Es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades. Los protocolos siguen siendo los mismos, solo hay que respetarlos”.

Resaltó que la ocupación actual en el área Covid es del 20 por ciento, pero una eventual ola de contagios saturaría rápidamente la capacidad hospitalaria; “estamos haciendo pruebas rápidas a familiares de contagiados, a fin de dar pronto seguimiento y evitar que se den contagios masivos”, expresó.