Pide Xóchitl no postular impresentables en el 2024… eso incluye al “Güero”.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Debido a la incertidumbre que ha estado generando la posibilidad de que el ex gobernador, José Aispuro Torres vaya en las boletas en el 2024 representando al Frente Amplio por México, la propia Xóchitl Gálvez en círculos muy cerrados del Partido Acción Nacional, ya bajó la instrucción de que no hay forma de que el nacido en Tamazula, vaya abanderando esa causa el próximo año, debido al desprestigio que le acarrearía a esa oferta electoral y atendiendo de manera personal, la demanda del jefe político estatal, quien le ha pedido al propio Marko Cortés, revise el “legado” del multicitado, el cual dejó una deuda que asciende a los 25 mil millones de pesos y de la que aún no se recupera el estado, de ahí que resulte contradictoria su postulación.

Por inverosímil que parezca, dicha aclaración de la inminente abanderada del Frente Amplio por México, resulta absolutamente necesaria, pues si se corrían fuertes rumores de que el jefe nacional blanquiazul, ya se había comprometido con Aispuro Torres, para hacer lo que fuera necesario para cumplirle la promesa de hacerlo candidato, por impresentable que este resulte para el común denominador, al grado de que ya no viene a estas tierras y que cuando lo hace, prefiere tomar un avión a la ciudad de Torreón, Coahuila y de ahí trasladarse vía terrestre a Durango, aunque después del cateo de domicilios que ocurrió hace unos días por parte de la Fiscalía Anticorrupción en Villas Campestre, esto difícilmente ocurrirá en el corto plazo.

La instrucción dada por Xóchitl Gálvez tanto a Marko Cortés, como a Alejandro Moreno Cárdenas y a Jesús Zambrano, es que no le propongan candidaturas que no tengan la aprobación ciudadana o que estén cuestionadas por temas de corrupción, pero en específico, ya se refirió al caso del ex gobernador, pues tiene toda la información a su disposición, producto de las constantes visitas que ha realizado a Durango en las últimas semanas, una tierra a la que le está tomando cariño, al grado tal, de que esta semana estará otra vez aquí para participar en el Congreso Nacional de Empresarias Industriales, lo que le ha permitido palpar el sentir de los duranguenses y su animadversión hacia el personaje referido.

Claro que habrá personajes ligados al “güero” de Tamazula que seguramente correrán la misma suerte, no aquellos que alcanzaron a desmarcarse a tiempo, mismos que están bien identificados por el jefe político estatal y a quienes, les dará el visto bueno para que participen en la contienda interna del Frente Amplio por México y que consistirá en medirlos como posibles aspirantes, para ver cómo los ve la ciudadanía y su nivel de competitividad, de pasar esas pruebas, podrán participar libremente en ese proceso electoral, sin embargo, los que no pasen esa aduana, no lo podrán hacer, pues para algunos, el fierro de herrar del “Aispurismo” no lo pueden negar y por ello, difícilmente transitarán.

Al tiempo…

