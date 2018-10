Piden a AMLO mejorar condiciones de trabajo en SSD

Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de contrato de la Secretaría de Salud fue la petición que se le hizo en su llegada a Durango al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, ya que desean tener certeza en su espacio, indicó Jesús López, representante del Frente Nacional de Trabajadores de Contrato de la SSD.

Explicó que no cuentan con seguridad social u otros derechos que se les brindan a los trabajadores de base, piden que se les respalde y tome en cuenta, pues su trabajo lo realizan como cualquier otro personal y aportan mucho a la comunidad.

Son 2 mil trabajadores de contrato en todo el estado, que han esperado un mayor beneficio para tranquilidad de sus familias, a nivel nacional son 27 mil empleados que se encuentran en la misma situación.

Reconoce que no está en las autoridades locales resolver el tema, pues depende del presupuesto federal, por eso se le hace la petición al presidente electo y se pueda programar en las partidas presupuestales que se requieren para esas mejoras.

Aunque comentó que ya se ha tocado el tema con las autoridades estatales, están conscientes que la cuestión se debe resolver a nivel federal.

Anteriormente algunos trabajadores de Salud, también 62 químicos pero sindicalizados, se habían manifestado pues no se les reconoce su labor en lo económico, se les reconoce solo como técnicos, tampoco no se les ha respetado la asignación de plazas. Ante ello, personal con con más de 10 años de antigüedad iniciaron el movimiento “Soy Químico, No Técnico”.

Ellos levantaron la voz para la profesionalización o nivelación correspondiente, desde hace año y medio han estado coordinados con los químicos de otros estados para pelear por sus derechos y se les ha volteado a ver, por lo que esperan se logre la homologación de su salario.