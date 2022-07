Piden a Congreso ya no postergar matrimonio igualitario

Es necesario que el Congreso del Estado deje de postergar la discusión sobre la propuesta para que se apruebe el matrimonio igualitario, pues se trata de una obligación que debe atender, la jurisprudencia lo obliga, señaló Miguel Ángel Lazalde Ramos, dirigente estatal del Partido del Revolución Democrática, al hacer un llamado a la legislatura local para que modifique la legislación que lo prohíbe en Durango.

En rueda de prensa, el dirigente partidista puntualizó que mientras el PRD trabaja todos los días para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, el Congreso del Estado “ha sido incapaz de promover los cambios que le ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el matrimonio igualitario es una obligación, la jurisprudencia lo obliga”, dijo textualmente, al señalar que nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, además de que se trata de una cuestión de derechos humanos.

“Exigimos que el Congreso del Estado modifique la legislación que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, es una decisión que se va a convertir en ley, nadie va a poder ser discriminado por sus preferencias sexuales, nuestra sociedad es cada vez más madura y respetuosa de las preferencias sexuales de nuestra gente; todos tienen derecho a vivir una vida conforme a ello”, señaló el dirigente perredista.

Recalcó que los legisladores locales están obligados a promover el marco constitucional para que este derecho se dé, pues aseveró que la diversidad sexual es una realidad.

Agregó que existe confianza en que los legisladores locales apoyarán las reformas legales que permitan garantizar la igualdad y las libertades personales sin discriminación alguna, para puntualizar que se espera que no se postergue de nuevo un tema que no puede aplazarse más, al recordar que Durango es de los pocos estados que no se han atrevido a legislar en ese sentido.

