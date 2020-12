Piden a gobernador analizar trabajo realizado por FGED

Es necesario que el gobernador analice el trabajo que ha realizado la Fiscalía y considere la destitución de su actual titular, por la actuación que tuvo en el caso de la doctora Calvillo, así como en otros que se presentaron en meses anteriores, insistió la diputada Sandra Amaya, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local.

Manifestó que esta petición se basa en el proceso que se llevó a cabo en el caso de la profesionista, pues apuntó que no se trata de juzgar si tuvo o no responsabilidad en los hechos que se me menciona, pues la inconformidad es porque se violentaron los derechos de una mujer, de una ciudadana y una profesionista.

Puntualizó que desde el Congreso del Estado se observa que no se respetó el debido proceso, que se violaron los derechos humanos de Azucena y que la CEDH no manifestó una defensa sobre lo que pasó, por lo cual manifestó que se hará una llamada al titular de este organismo para que explique lo que sucedió.

También se refirió a la determinación que se tomó de llamar ante comisiones legislativas a la fiscal del estado, al delegado del IMSS y al secretario de Salud, para pedirles mayores detalles con respecto a la situación mencionada inicialmente, aunque dijo desconocer las causas por las cuales los presidentes de las comisiones determinaron suspender estas reuniones.

Sin embargo, manifestó que al margen de la determinación que se tome con respecto a la reunión que se prevé con los funcionarios mencionados anteriormente, se mantiene la postura de pedir al gobernador del estado la destitución de la fiscal del estado, como una medida que permita evitar que se puedan presentar de nuevo casos como el de la doctora Calvillo, que causan sufrimiento tanto a las personas que son detenidas de esta manera como a sus familias, además de constituir una injusticia muy grande.

