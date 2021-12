Piden a la Virgen que Municipio cumpla promesas

Colonos de diversas colonias de la capital cerraron la calle de Victoria, a la altura de 20 de Noviembre, para protestar ya que desde el 2019 la administración municipal no los ha apoyado en gestiones simples como rondines de seguridad, agua potable y drenaje, las cuales fueron promesas de campaña realizadas en su tiempo por el ahora alcalde Jorge Salum.

“El motivo de la manifestación del día de hoy es para hacer el reclamo a la autoridad de varias gestiones que tenemos atrasadas con el Municipio, gestiones que van desde el 2019 y hasta la fecha no se nos han resuelto, cosas simples como rondines de seguridad pública, la falta de agua potable en algunas colonias, la misma gestión de la red de agua potable, red de drenaje en varias colonias que la verdad no se nos ha dado respuesta desde que entró el presidente Jorge Salum”, relató el líder del Frente Independiente de Colonias Populares, FICOP, Matlok Magiver Álvarez.

Explicó que son colonias como Dorado de Villa, Manuelito Ángeles, Tlatelolco y todo el sur de la ciudad, zonas donde los habitantes carecen de los propios títulos de propiedad y de una municipalización como tal.

“Son colonias irregulares según ellos lo dicen, pero no es una cuestión que no le competa al Municipio, yo creo que cuando ellos fueron a pedir el voto para que Jorge Salum fuera alcalde los votos de esas colonias sí valían, no es posible que ahora se omitan de la responsabilidad diciendo que son colonias irregulares, son regulares porque se le consigue a la gente una oportunidad de patrimonio para vivir, cosa que el Municipio no hace”, finalizó el líder social.

