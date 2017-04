Piden a las autoridades apoyo para comedor “Tambitos”

Rosa Andrea Mendía Oceguera, directora general del Albergue y Comedor “Tambitos”, ubicado sobre bulevar Domingo Arrieta, pidió a las autoridades se cumpla el acuerdo que se tenía con la anterior administración, de que se apoyaba con la renta del lugar, algo que no se ha cumplido en un año y medio, motivo por el cual el dueño del inmueble pidió desalojaran o usará la fuerza pública.

Fue el día de ayer cuando el dueño le manifestó a la directora que tienen alrededor de 30 a 40 días para salirse de sus instalaciones, ya que dijo que al platicar con las autoridades le informaron que no se van a meter para resolver la situación.

“Fue en la pasada administración cuando nos metieron en este lugar, nosotros estábamos en el centro, donde no se pagaba renta porque es de nuestra posesión, luego nos llevaron a calle Bravo, de donde también tuvimos que salirnos por presión de los vecinos, finalmente nos trajeron a este lugar, ya son 3 años que llevamos aquí”, expuso.

Dijo que no es posible que el acuerdo al que habían llegado ya no se cumplió, además de que se ha tratado de tener un acercamiento con el alcalde, quien por motivos de agenda manifiestan que no los ha podido atender, ya que en el departamento jurídico no les dicen nada.

“Nosotros estamos desesperados y queremos saber si el Municipio se va a desatender del compromiso adquirido, tenemos entendido que los acuerdos jurídicos que se han adquirido se tienen que respetar por las nuevas autoridades”, expresó.

“Necesitamos tener una respuesta, aquí se brindan 300 comidas diarias y se alberga a más de 70 personas por la noche, incluso atendemos gente que ellos mismos nos traen por parte de Protección Civil y DIF Municipal y Estatal, también se apoyan de nosotros y ahora quieren echarnos a la calle”, agregó.

El recurso que ellos tienen para ofrecer la atención es por apoyo de la sociedad civil porque donan comida ya que no se acepta dinero en el lugar, además de ropa, y si se encuentra a una familia de escasos recursos se les entrega una pequeña despensa.

Se precisó que con el pago de la renta que tienen de las antiguas instalaciones pagan los servicios de luz y agua en las instalaciones actuales.