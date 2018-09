Piden a secretarios decir la verdad en comparecencias

En las comparecencias por la glosa del segundo informe de gobierno, lo que se pide a los secretarios es que digan la verdad, que no le mientan a los ciudadanos, señalo la diputada Sandra Amaya, al señalar que los resultados que han dado a conocer no coinciden con la realidad que vive la población.

La legisladora y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, agregó que en el caso de los secretarios que han comparecido hasta el momento tanto ante el pleno como en comisiones, los informes acerca del trabajo realizado en sus dependencias, no corresponden a la realidad, pues manifestó que se han proporcionado datos acerca de obras que no se encuentran, reparaciones de caminos que no existen, e incluso se ha dado a conocer un trabajo en el tema de seguridad que dejó a un lado las quejas que se han presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Ante esta circunstancia, la diputada Amaya puntualizó que la petición que se hace a los secretarios es que digan la verdad, pues cabe mencionar que antes de iniciar cada comparecencia ellos se comprometen precisamente a cumplir con esta solicitud, que no busquen engañar no a los integrantes de la legislatura local, sino a los ciudadanos en general que fueron quienes votaron por ellos.

Recordó que desde el momento en que los grupos parlamentarios que forman parte de esta Junta, acordaron el calendario para las comparecencias de los secretarios, la petición que se les hizo fue que hablaran con la verdad, pero hasta el momento se han visto informes muy distintos a la realidad que vive la gente, que buscan engañar a los ciudadanos.

Sobre esta situación, recordó la diputada que al término de la glosa del informe, la legislatura local elaborará un informe con los resultados de las comparecencias y la evaluación de la actuación de cada secretario, el cual será entregado al Ejecutivo del Estado, para que lo analice y en su caso, tome las decisiones que considere necesarias con respecto a su equipo de trabajo, especialmente con quienes dieron a conocer una realidad que no existe, como lo han señalado hasta el momento los ciudadanos.