¡Piden ayuda para recuperar bicicletas! Ladrones se llevan dos bicicletas de marca de Lomas del Parque

Fiscalía ya tiene los datos para dar con los pillos…

Atraco cuantioso se agenciaron dos o más amantes de lo ajeno ayer por la madrugada en un domicilio de Lomas del Parque de donde se llevaron dos bicicletas de marca que hacen un botín por demás atractivo.

Minutos antes de las 5:00 horas de ayer domingo, dos o más ladrones penetraron a un domicilio de Lomas y cargaron con dos bicicletas, marcas LIV y Cannondale, ambas modelo 2019.

El dueño, sin embargo, tiene el video del momento del hurto y también la media filiación de los hampones que ya está buscando la policía estatal esperando dar con ellos en el breve plazo.

Acudió, como es obligado, ante la Fiscalía General en el Estado a poner su demanda y entregar el material videograbado a fin de que auxilie a los investigadores para dar más pronto con los indecentes.

Las huellas encontradas en la casa tras el hurto, indican que cruzaron todo Lomas del Parque, pasaron por el Hospital del Niño y se internaron en algunos de los barrios del rumbo.

Sin embargo, se tiene el material suficiente para identificarlos y echarles el guante a la mayor brevedad.

No obstante, se alerta a la sociedad para que no vaya a comprar las tales bicicletas, obviamente, son robadas y no debían tener ningún valor en caso de comerciarlas.

