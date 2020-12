Piden choferes aumento a transporte público

*Debido a las bajas que han tenido por medidas sanitarias

Por: David Favela

Raúl Medina Samaniego, secretario general del Sindicato de la Alianza, informó que se pedirá el aumento a la tarifa del transporte público, esto debido a las bajas que han tenido por las restricciones de la pandemia y que se prevé continúen el próximo año.

“Nosotros vamos a hacer la solicitud, pero no quiere decir que nos vayan a aumentar, se convoca a una comisión, se analiza la solicitud, se analizan las circunstancias económicas y a partir de ahí se hace una declaración que todavía el gobernador Aispuro tiene que revisar y si considera pertinente igual no se aumenta, pero sí es importante recalcar que hace dos años que no se aumenta la tarifa”, externó.

"No estamos poniendo un determinado porcentaje, no estamos diciendo que tenga que ser cuánto o tanto, que sea la autoridad la que determine eso, porque claro que es necesario", consideró.

Señaló que en estos momentos de 40 unidades solo trabajan 20, de esas 20 solo trasladan 20 personas en lugar de 40, “de ese tamaño es lo que han disminuido los ingresos de los choferes, estamos hablando de que en estos momentos ellos tienen ingresos de 40 o 30 por ciento a comparación de lo que ganaban normalmente, no más”.

“Eso implica que nosotros tenemos que prestar el servicio, no hemos dejado de trabajar en ningún momento, no hemos recortado rutas, suprimimos dos que tres en un mismo recorrido, porque por ahí pasan más camiones”, comentó.

“Nosotros hemos estado renovando las unidades y aún tenemos la carga de estos gastos, mientras que el compromiso que se hizo de arreglar y pavimentar las calles no se ha cumplido y las unidades se han ido deteriorando”, finalizó.

