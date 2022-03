Piden ciudadanos donación de terreno para viviendas

Integrantes de la organización “Allende el Agua” se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Gobierno para pedir que se resuelva la solicitud de donación de un terreno para la construcción de viviendas que realizaron hace tiempo, sin que hasta el momento se les haya dado una respuesta, señaló Claudia Martínez, dirigente de la agrupación, al manifestar que incluso se recibieron amenazas por parte de un ex funcionario de COESVI ante esta petición.

Mientras integrantes de la agrupación permanecían en un plantón frente a la dependencia, con el cual bloquearon la avenida Heroico Colegio Militar, Claudia Martínez explicó que la lucha es por unos terrenos para la construcción de vivienda que ya se habían solicitado al secretario General de Gobierno debido a que son propiedad estatal, para señalar que aunque el funcionario mostró disposición para atenderlos, otras dependencias como COESVI o el ICED no han mostrado la misma actitud.

“Desafortunadamente las dependencias como el ICED o COESVI no han dado una respuesta favorable, el anterior titular de esta última incluso nos amenazó cuando fuimos a ver el terreno para ver cómo se instalarían las tomas de agua, que eran el único impedimento que había para tener acceso al mismo”, dijo la lideresa, quien manifestó que de manera contrastante pudieron observar cómo en el predio en el que se busca construir viviendas de carácter social se autorizó la instalación de negocios, la edificación de locales comerciales.

Aclaró que el director de AMD autorizó que instalaran tomas de agua, mientras que el ex director de COESVI los amenazó, aunque se trata de una persona que ya no se encuentra el cargo, por lo tanto se busca una entrevista con el nuevo titular, quien hasta el momento no los ha recibido, razón por la que decidieron acudir a la Secretaría para pedir una respuesta a su demanda, pues aclaró que la manifestación no es contra el secretario de Gobierno, pues lo que se busca es su intervención para que se pueda solucionar esta demanda, con la que se busca ayudar a personas de escasos recursos que buscan un lugar para construir su vivienda.

Otra petición que también se presenta es la autorización de placas para el transporte público, en la cantidad que se tenía comprometida hace tiempo, así como también que el ICED responda por una lona que tenía un grupo de artesanos para la instalación de puestos, misma que fue extraviada por la institución y que ahora se niega a reponerla.

