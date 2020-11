Piden diputados no reducir recursos federales

Piden diputados del PAN y del PRD que diputadas federales por Durango no reduzcan los recursos federales para los estados y municipios en el presupuesto del 2021, y que si no realizan gestiones para que se incrementen al menos voten contra la propuesta en este sentido que se analiza en estos momentos.

Al referirse a este tema, el diputado por el PRD, David Ramos Zepeda, dijo que se presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado, en respaldo a los presidentes municipales de Durango que piden ya no que les den más recursos, sino que al menos no se les disminuyan el año entrante, los que recibieron para el actual.

“Los alcaldes le exigen a las diputadas federales que realmente representen para lo que fueron electas, que es representar al pueblo de Durango, no a los intereses de Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión”, recalcó el legislador, quien manifestó que hay preocupación por el tema presupuestal, pues recordó que anteriormente los presidentes municipales podían combinar recursos con la federación y mencionó, a manera de ejemplo, el programa 3×1, en el cual la Federación ponía un peso, el Gobierno del Estado otro, los migrantes otro y los municipios uno más, y estos ejecutaban las acciones a realizar en las comunidades.

Sin embargo, recordó que la Federación desapareció este programa y ahora no es posible combinar recursos para maximizarlos en beneficio de la gente y ahora se les exige a las diputadas federales de Morena que cumplan para lo que fueron electas, que representen al pueblo de Durango, pues hasta el momento no se sabe de ningún proyecto para Durango que hayan presentado.

Por su parte, el diputado por el PAN, José Antonio Ochoa, consideró lamentable que las legisladoras federales no se hayan manifestado a favor de buscar más recursos para atender carreteras, educación, salud, seguridad, “en pocas palabras para luchar por los derechos y recursos que tanto necesitan las familias de Durango, vemos unas diputadas y diputados de Morena de rodillas ante el presidente de la República, le tienen miedo”, dijo textualmente.

Manifestó que, ante esta situación, no se les pedirá que luchen por más recursos porque no lo harán, pues consideró que no está en sus intenciones, pero dijo que se les planteará que al menos voten en contra del presupuesto federal, que realmente atenta contra el futuro de las familias en Durango.

