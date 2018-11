Piden haya opciones para asegurar “chocolatos”

Salvador Pérez Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) señaló que es una buena medida que se esté creando el registro de automóviles de procedencia extranjera y que sus propietarios puedan tener acceso a un seguro para daños a terceros, sin embargo, aseguró que, de ser así, no se dependa de una sola empresa o aseguradora que se encargue de otorgarlos, sino que las familias tengan múltiples opciones en cuanto a precios se refiere.

Argumentó que no sería justo que este tema se trate con licitaciones o con acuerdos previos, ya que sería una competencia desleal hacia otras empresas que ofrecen los seguros, ya que debe ser decisión de los propietarios con quién pagar este servicio.

Detalló que ya se han estado manejando algunos números en cuanto a costos, los cuales no han quedado claros, hace un par de días se decía que la cifra de este seguro rondaría los 1,500 pesos, ya se sabe de otra cantidad por parte de la misma empresa que es de 2,800 pesos, lo que sería un duro golpe a los bolsillos de los duranguenses que cuentan con carros “chocolatos”.

“Nosotros nos enteramos de este proceso de regularización, que va emparejado a un seguro, nosotros no hemos sido convocados a esto, esperamos que pronto podamos ser partícipes. Espero y no apique la licitación y que se le dé al ciudadano la opción de elegir con qué compañía quiere trabajar, eso implicaría que cada persona estaría haciendo la adquisición de su seguro de manera individual y no obligado a aceptar las condiciones y precios de una sola aseguradora”, externó.

Expresó que es una buena medida que viene a otorgarle seguridad a las personas que tienen un auto americano, ya que estarían protegidas en dado caso de accidente, así como la posible regularización del mismo.

En cuestión de seguros de autos la poliza varía de acuerdo a las propias tasas de interés, siniestros y estudios de cada compañía que los ofrece, por lo que se deben manejar los costos de tal manera que sean justos a lo que las personas pueden pagar y por ende es necesario que se maneje a libre mercado.