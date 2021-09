Piden implementar operativos policiacos afuera de antros

La regidora Cynthia Montserrat Hernández manifestó que presentará ante Cabildo una iniciativa para crear un operativo de vigilancia al exterior de los centros nocturnos; la idea es que haya rondines constantes o incluso patrullas a las afueras de los antros para evitar que situaciones como las del fin de semana pasado vuelvan a suceder.

Explicó que la idea es que haya rondines constantes al exterior de los antros y bares de la entidad, donde resaltó que la mayoría de estos sitios están en una misma zona, por lo cual es viable que la Dirección Municipal de Seguridad Pública organice a sus elementos y le brinden esta seguridad a los jóvenes y ciudadanía en general, tratando de evitar accidentes como el ocurrido el fin de semana.

“Este viernes meteré este punto en Cabildo esperando que mis compañeros y el presidente municipal me apoyen, ya que a veces por temas políticos no se apoya si somos de una diferente fuerza política, a pesar de que el tema sea necesario, ya que lo que queremos es que haya salidas seguras y a pesar de que digan que no se tiene el personal necesario, nosotros notamos que sí lo hay, además la mayoría de los antros se encuentran en una misma zona, por lo cual tal vez solo sean necesarias dos o tres patrullas”, relató.

Para finalizar, señaló que la idea no es llevar a toda la corporación a un solo punto de la ciudad, sino que al menos haya dos patrullas al exterior de cada zona donde hay presencia de antros y bares, tratando así de proteger a los jóvenes debido a que en este tipo de accidentes son quienes más se ven perjudicados.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp