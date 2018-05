Piden invalidación de Benítez como candidato

Juan José Ramírez, militante del PRI y diputado local suplente de Enrique Benítez en la actual Legislatura, aclaró que no está solicitando asumir la titularidad en el Congreso, sino invalidar la candidatura del dirigente estatal tricolor como diputado suplente para el proceso 2018, por no haberse separado en el término constitucional 90 días antes de la elección ya que está fungiendo como candidato y diputado.

El que esté realizando varios cargos, afirmó, es incurrir en la ley, pues no se permite. Indicó que su única pretensión es que se cumpla con la ley y se apliquen los recursos, algo que dijo ya se le advirtió al Congreso con una notificación. Expresó que también hay irresponsabilidad de la Legislatura al estar ejerciendo actos administrativos, lo cual traerá repercusión jurídica.

Señaló: “o es candidato, o es diputado”, y agregó que hay una serie de acciones que se han estado presentando y acumulando. A nivel general dijo que desde que asumió la dirigencia del partido Benítez ha sido muy cuestionado, situación que aseguró es lo que llevó a demandar esa diputación y dar a conocer lo que está pasando.

Ante las violaciones que ha cometido determinó que es necesario ponerle un alto, mismo motivo por el que se han manifestado diversos actores políticos del PRI y de diferentes maneras, pero no se les ha hecho caso, por lo que no entiende de qué se trata.

Sobre la respuesta de la resolución del Tribunal Electoral, que calificó “como frívola su petición”, indicó que impugnará esa resolución. “Yo no sé qué les pasa también, los frívolos son ellos, porque yo no les estoy pidiendo que me den la titularidad como diputado, no, yo les pido que le cancelen el registro de candidato a Benítez, pues de oficio no debieron habérselo aceptado”.

Puntualizó que la salida de Benítez Ojeda es indispensable y rápida porque le está afectando a los propios candidatos, que no tienen cabeza, algo que comunico al comité nacional y de donde espera se tomen cartas en el asunto.