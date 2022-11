Piden mayor control en medicamentos

Ante casos de meningitis en hospitales particulares

Por: Martha Medina

Es necesario que haya mayor control por parte de Cofepris respecto a los fármacos que se utilizan tanto en el sector público o privado, ante la situación que se presenta en estos momentos por los casos de meningitis en pacientes de hospitales particulares y que al parecer fueron por un medicamento, señaló el diputado Ricardo López Pescador.

El legislador y coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado puntualizó que ante la situación que se presenta en estos momentos, donde varias mujeres se han visto afectadas en su salud, al parecer por un lote de medicamentos que, como se ha dicho, no debió utilizarse, es necesario que se analice el tema del control.

Puntualizó que mientras la Secretaría de Salud hace lo conducente para atender a las mujeres afectadas por esta situación, que lamentablemente se presentó, tiene que haber un mayor control de la Cofepris en los medicamentos que se utilizan, al recordar que se trata de un asunto que no se provocó en el sector público de salud, sino en el privado.

“Por lo que sabemos en el Congreso, es tema de un lote de medicamentos que no debió haberse utilizado, pero lo importante es saber por que sucedió esto”, agregó el legislador, al manifestar que serán las instancias de salud las que realizarán la investigación correspondiente, para determinar responsabilidades.

Por otra parte, hizo un llamado para que no se politice este tema, por respeto a las mujeres que reciben atención en estos momentos y a sus familias, pues consideró que es momento en que la Secretaría de Salud atienda el estado en el que se encuentran las personas afectadas por esta situación.

Añadió que es importante saber por qué se utilizaron medicamentos que no estaban listos para ello, si no habían pasado la revisión correspondiente, pues una vez que se aclare esta circunstancia se podrá hablar de responsabilidades, “en este momento es complicado decir quién tuvo o no responsabilidad, eso es un proceso de investigación que se debe hacer”, agregó, al considerar que lo más importante es que se salve la vida de esas mujeres.

López Pescador manifestó que como diputado y al igual que los demás integrantes de la Legislatura estarán pendientes de las familias que se ven afectadas por esta situación, además de que se cuidará que no se politice, pues consideró que sería lamentable que alguien actuara de tal forma.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp