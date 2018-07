Piden que algunos directivos también salgan de la SSD

Ante el cambio del secretario de Salud, César Franco Mariscal, el dirigente de Médicos Solidarios, Eusebio Martínez, manifestó que algunos directivos y equipo de trabajo también deben ser cambiados, pues además de que no están dando resultados son personas que siguen afectando el trabajo en la SSD.

“Creemos que no es suficiente con la salida de Franco Mariscal, hay por ahí algunas personas que le han hecho mucho daño a los trabajadores”, agregó que algunas fueron piezas clave del equipo del exfuncionario, que en vez de ayudarlo lo perjudicaron, por lo que consideró que se debe hacer una renovación al interior.

La directora del Hospital Materno Infantil (HMI) María Elizabeth Rábago Sánchez, y José Genaro Alemán Ledezma, coordinador hospitalario, son algunas de las personas que mencionó y a quienes acusa de realizar hostigamiento en contra de los compañeros y portarse de manera déspota con los trabajadores.

Son los trabajadores de los centros quienes hacen los señalamientos, consideran que además de no tener el perfil carecen de humildad para laborar.

En el caso del nuevo Secretario de Salud, Sergio González Romero, recordó que también forma parte del equipo cercano a Franco Mariscal, pero se espera que tenga la sensibilidad política y la visión de resolver el problema que se encuentra en la dependencia.

Reiteró que se le brinda el voto de confianza para que las cosas puedan cambiar, ya que se tiene una problemática muy grande por el desabasto de algunas claves de medicamento.

Como Médicos Solidarios dijo que se buscó en muchos momentos tener un cercanía con el anterior secretario, pero nunca hubo esa disposición de tomar en cuenta sus demandas, esperan que no se dé la misma situación. Dijo que son críticos constructivos y pueden aportar al beneficio de la secretaría y de los pacientes.

En diversas ocasiones se ha pedido que se surta de insumos y medicamentos en los centros hospitalarios para poder laborar. En este momento detalló que hace falta material quirúrgico en el servicio de ortopedia, desde hace 15 días no hay operaciones, pues no se estaba otorgando el recurso, aunado a ello se pide que no se dé el hostigamiento laboral para poder realizar las actividades.