Piden revisión de cuentas sin tintes políticos

Es necesario que durante el proceso de revisión a las cuentas públicas del 2019, que se lleva a cabo en el Congreso del Estado, no se mezclen temas de carácter político, para mantener el objetivo de garantizar que estos ejercicios sean transparentes, señaló el diputado Gerardo Villarreal Solís.

El legislador puntualizó que una vez que se llevó a cabo el análisis del primer paquete integrado por 10 cuentas municipales, del cual no fue aprobada la mitad, existe la posibilidad de que se presenten otros casos similares, aunque manifestó que a pesar de esta determinación los expresidentes municipales aún tienen plazos para poder solventar las observaciones que se les hicieron.

“Si el Congreso no aprueba una cuenta pública por los elementos que da la Entidad de Auditoría Superior del Estado, los municipios todavía tienen el tiempo marcado por este organismo para continuar con la solventación de las observaciones por las cuales no les fueron aprobadas las cuentas”, dijo textualmente el legislador, al manifestar que aun en el caso de los estados financieros que fueron votados a favor, también hay observaciones que se podrán resolver en los plazos que establece la ley.

También se refirió al caso específico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, cuya cuenta pública del 2019 será revisada en este proceso, recordó que se realizará un análisis detallado de la misma, después de que la del 2018 no fue aprobada por el Congreso del Estado no fue aprobada, debido a las observaciones que presentaba y que aún no se solventan.

Manifestó que se tiene confianza en que esta institución inicie una nueva etapa en la cual no solamente haya una mayor apertura, sino también un proceso de revisión de las áreas internas de la misma, para evitar que se presenten de nuevo anomalías como las que fueron señaladas por la legislatura local durante la revisión de la cuenta de 2018.

