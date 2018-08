Piden se respete paso de ambulancias de Cruz Roja

El delegado de la Cruz Roja en Durango, Guillermo Pérez Gavilán, exhortó a la sociedad a que respeten el paso de las ambulancias cuando van a brindar un servicio, pues en muchos casos se trata de la vida de personas, lamentablemente por descuido o simple falta de respeto por los conductores se han presentado 2 accidentes con las unidades.

Dijo que tristemente no se respeta el paso a los vehículos, por lo que el llamado a la ciudadanía es que atiendan cuando escuchen las sirenas, pues se trata de una emergencia, por lo que se deben hacer a un lado.

Fue el año pasado cuando se presentaron 2 accidentes, volcaduras de ambulancias, precisamente porque los conductores no respetaron el paso cuando la unidad se dirigía a dar un servicio.

En uno de esos accidentes el conductor del otro vehículo no se dio cuenta, por lo que se registró el impacto. El delegado apuntó que es necesario que los automovilistas tengan precaución al ir manejando y no lleven sus audífonos puestos o el celular en la mano pues no se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor.

Manifestó que el tiempo de atención luego de recibir una llamada siempre es inmediato, varía en cuanto al punto de llegada. Además también se tiene que hacer un filtro para detener las llamadas en falso por parte del 911 o por los operadores de Cruz Roja.

Ahora con el crecimiento de la ciudad manifestó que las instalaciones no se encuentran en un punto estratégico y sería difícil encontrarlo, pues el estar en el centro de la ciudad sería peor y caótico.

Ante ello ya se planea el proyecto de las nuevas instalaciones al lado del DIF Estatal, pues se tiene acceso a los diferentes puntos de la ciudad, con las nuevas vías y boulevares. Expresó que de ese sitio al Centro de la ciudad son 5 minutos.

Sobre la incidencia de accidente viales, manifestó que se ha incrementado ligeramente la cifra, pero nada alarmante y se debe al aumento de la población, en general detalló que son mil 600 atenciones que se dan por mes aproximadamente.