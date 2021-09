Piden transparencia en construcción de ciclovías

Ahora que se plantea la construcción de nuevas ciclovías en esta ciudad, es necesario que la Presidencia Municipal transparente estos proyectos, los socialice, se analice su viabilidad en calles muy transitadas y que no se reserve la información sobre las obras, pidió el dirigente del Comité Municipal del PRD, Yovan Parra.

Al referirse a estas acciones, el dirigente partidista solicitó públicamente al alcalde Jorge Salum que transparente lo que es el proyecto de las ciclovías, así como que se socialicen no solamente en los vecinos, sino también con todas las personas que transitan por las vialidades donde se planea realizar estas obras.

“Lo que se está comentando es que las vialidades donde se construirán son Felipe Pescador y Dolores del Río”, para señalar que esta propuesta debe ser abierta, darla a conocer al público para ver si se dan las condiciones, dado que son calles muy transitadas, en las que se necesita ver bien una estructuración y un buen proyecto.

Agregó que es necesario ver que no se reserven la información sobre cuánto se gaste, pues lo que se busca es que los ciudadanos sepan realmente en que se gastan sus recursos, sus impuestos, pues manifestó que aunque se trata de buenos proyectos es necesario ver que sean viables, pues no se quiere que se hagan proyectos o cosas por hacerlas e imponerlas a la sociedad, cuando puede ser que no están listas o no son viables para Durango ahorita.

“No queremos ciclovías muy caras, que cuesten 3 millones de pesos y que haya poco señalamiento, nada más pinten y no concienticen a la población sobre estas obras, que las obras pasen por cocheras o por lugares donde molesten a los ciudadanos”, agregó el dirigente perredista, al señalar que se vigilará lo relacionado con estas obras a través de la regidora que representa al PRD, para verificar la forma como se llevarán a cabo.

