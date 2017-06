Pierde Central Camionera 10% de usuarios por competencia desleal

En comparativa con 2016 el número de usuarios de la Central Camionera ha disminuido hasta en un 10 por ciento a consecuencia principalmente de la competencia desleal que significan las empresas de turismo que ofertan viajes redondos sin los debidos permisos, aseguró Ramiro Vargas Silva, gerente de la terminal “Domingo Arrieta”.

Aseguró que el servicio que ofrecen ciertas agencias de transporte turístico en diversos puntos de la ciudad se convierte en una competencia desleal para las empresas establecidas ya que los permisos de concesión con los que cuentan no les permiten fijar horarios y corridas, situación que en los hechos sí efectúan, e incluso otorgan promociones por viajes redondos.

Destacó que las placas de los vehículos que dichas empresas tienen para laborar están concesionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con fines turísticos y no del servicio público federal, lo que es un acto fuera de la norma; “nosotros no estamos en contra de que se hagan servicios turísticos, siempre y cuando sean solo este tipo de servicios los que oferten”.

El entrevistado mencionó que los permisos del servicio público federal que otorga la SCT no permiten tener un horario y destino fijo para corridas, situación que se hace arbitrariamente por particulares no regulados; “estas empresas suben pasaje a pie de calle o incluso en carretera y en sus oficinas no poseen siquiera una sala de espera ni tienen personal para equipaje”, puntualizó.

Agregó que en muchas ocasiones empalman los horarios con los de la Central Camionera y bajan los costos para aumentar su pasaje, lo que es a todas luces irregular y desleal; “siempre hemos demandado que se vigilen los permisos con los que cuentan estas empresas y si es que ya se les dan licitaciones del servicio público entonces que cumplan las mismas condiciones”.

Vargas Silva indicó que, como se ha realizado en otros estados como en Coahuila, la Policía Federal en Durango podría sancionar a operadoras turísticas que ofrezcan un servicio distinto a las cuales están permisionados, llegando incluso a detener las unidades cuando sean sorprendidas sobre todo para seguridad de los usuarios, pues estas empresas no ofertan seguros de vida a pasajeros.

Mencionó que la Cámara Nacional de Transporte, Pasaje y Turismo (Canapat) ya se acercó tanto con la Policía Federal como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para poder poner solución a este problema; “son mercados distintos, pues son personas que van por mercancía a algunos estados, aun así pedimos que se hagan las cosas de manera regular”, dijo.