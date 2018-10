Piñera destaca los “importantes avances” para actualizar el acuerdo con la UE

Bruselas, 12 oct (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, destacó hoy los “importantes avances y progresos” en las negociaciones con Bruselas para modernizar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y su país, tras reunirse con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker.

Fuentes comunitarias precisaron a Efe que Juncker y Piñera se mostraron de acuerdo en concluir las conversaciones sobre la actualización del pacto, en vigor desde 2003, antes del fin del mandato del actual Ejecutivo comunitario, que será sustituido tras las elecciones europeas del próximo mayo.

“Hicimos importantes avances y progresos para modernizar nuestro acuerdo de asociación con Europa, abrir más mercados a las exportaciones chilenas y fortalecer la colaboración con la Unión Europea en temas tan importantes como la educación, la capacitación, la energía y también la ciencia y la tecnología”, declaró el presidente chileno a los medios.

Además, Piñera se entrevistó hoy con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, el viceprimer ministro y jefe de la diplomacia belga, Didier Reynders, y el rey de los belgas, Felipe.

El mandatario chileno se encuentra en la última fase de su gira europea y, tras pasar por Madrid, París, Berlín, Hamburgo y Bruselas, finalizará su viaje en el Vaticano.

Las fuentes comunitarias indicaron que el presidente de la CE subrayó en el encuentro que Chile es un socio “importante y fiable” para los Veintiocho en América Latina.

Ambos políticos abordaron prioridades comunes como el cambio climático y la implementación del Acuerdo de París, los derechos humanos y el fortalecimiento del comercio internacional basado en normas.

Acompañados por Mogherini, Juncker y Piñera trataron la situación en Venezuela y Nicaragua, y Bruselas reiteró su apoyo a una solución “pacífica y democrática para ambas crisis”.

El presidente de Chile hizo una valoración general de su visita a la capital belga y concluyó que se logró “un progreso, un aporte, un avance para que Chile pueda acceder mejor a los mercados mundiales y para recibir y tener una mejor colaboración con países tan importantes como los países europeos”.

Sobre su próxima visita a la Santa Sede, señaló que tratará con el papa Francisco “todos los temas que les interesan a los chilenos y que les interesan a todos los hombres y mujeres de buena voluntad”, en plena polémica por los casos de pederastia en la Iglesia Católica.

Por otro lado, confirmó que su Gobierno presentará un proyecto de ley para aumentar la gravedad de las penas y condenas por ataques a carabineros (policía militarizada), tras la difusión en redes sociales de un vídeo en el que un agente es agredido por un grupo de alumnos en un instituto de secundaria.

“Quiero anunciar que vamos a enviar un proyecto de ley haciendo más graves las penas y las condenas contra aquellos que atenten contra la seguridad o la vida de nuestros carabineros”, dijo.

El ministro chileno del Interior, Andrés Chadwick, ya señaló que se van a enviar unas modificaciones a la actual ley que sanciona los atentados a carabineros “con el fin de hacer más severas las penas y responsabilidades para cualquier ciudadano que no solo agreda a carabineros, sino que también no lo respete y no le dé cumplimiento a las autoridades y a las órdenes que emanan de nuestros policías”.

El conservador Piñera explicó hoy que el cambio legal se debe a que los carabineros “merecen una mejor protección” y a que un policía “mejor protegido y más respetado es capaz de proteger mejor nuestra seguridad y nuestras vidas”.

También subrayó que el Ejecutivo pondrá “más urgencia” al proyecto de ley Aula Segura “porque los estudiantes, los profesores, los padres y apoderados, la comunidad escolar tiene derecho a poder estudiar, tiene derecho a poder estudiar en paz”.

Resaltó que Chile buscará a los responsables del ataque y los llevará ante la Justicia “para que sean condenados y cumplan las penas que se merecen”.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, publicó en su cuenta de Twitter un vídeo de la semana pasada del interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), un colegio público de educación secundaria de Santiago.

Las imágenes muestran a un grupo de cinco estudiantes pegando patadas en el cuerpo y la cabeza de un agente antidisturbios de carabineros que está tendido en el suelo y que, debido a los golpes, pierde el casco. EFE